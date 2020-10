El entrenador catalán del Manchester City recalcó su admiración hacia el argentino que dirige al Leeds. Este sábado (11:30 a.m., Espn 2) se enfrentan.

El entrenador Pep Guardiola dijo este viernes que no cree que esté a la altura de Marcelo Bielsa como técnico pese a la enorme diferencia que hay entre ambos en número de títulos ganados a lo largo de sus carreras.

(El Barcelona de Guardiola: orígenes y revolución de una obra eterna)

Guardiola se medirá a Bielsa, a quien considera uno de sus inspiradores, por primera vez desde 2012, cuando el Manchester City visite al Leeds en la Premier League el sábado.

El catalán ha levantado 24 grandes títulos contando sus etapas en el Barcelona, Bayern de Múnich y City. Por contra, Bielsa solo ha ganado tres títulos de liga en Argentina y ascendió al Leeds a la élite del fútbol inglés tras una ausencia de 16 años.

“Considero que los entrenadores no deben ser juzgados por cuántos títulos ganan porque me siento muy lejos de su conocimiento como técnico”, dijo Guardiola.

“Mis equipos han ganado más títulos que él pero en términos de conocimiento del juego y otras muchas cosas él está muy por delante”.

El Leeds se ha adaptado muy bien a su regreso a la Premier League, obligando al Liverpool a ganarle por 4-3 en la primera fecha antes de derrotar a Fulham y Sheffield United.

(“Veo pocas cosas similares entre Bielsa y Guardiola”: Mauricio Pochettino)

Guardiola piensa que la presencia de Bielsa es un “regalo” para el fútbol inglés. “Creo que es la persona que más admiro en el mundo del fútbol como entrenador y como persona”, aseguró el catalán. “Creo que es el entrenador más auténtico, en términos de cómo lleva a sus equipos. Es único, nadie puede imitarlo, es imposible”.

“Es un regalo tenerlo aquí en la Premier League. Sus equipos son siempre divertidos de ver. Creo que son buenas noticias para Inglaterra”.

Sin embargo, Bielsa rechazó su papel como mentor del entrenador del City, viendo lo que ha conseguido en tres de las ligas más duras del mundo.

“No me siento como un mentor de Guardiola. No es cómo lo sienta yo, sino cómo lo evidencian los hechos”, opinó. “Si hay un entrenador que es independiente en sus propias ideas, ese es Guardiola. No es porque yo lo diga, es porque sus equipos juegan como ningún otro equipo”, terminó.