Habló una de las persona que se tomó foto con el cuerpo de Maradona

Se trata de Claudio Fernández y su hijo Claudio Ismael quienes trabajan para la cochería Pinier. El padre habló en la radio argentina disculpándose y explicando lo que sucedió.

Claudio Fernández es el nombre de uno los empleados de la cochería Pinier que se tomó una foto, junto a su hijo Claudio Ismael, con el cuerpo de Diego Maradona en el ataúd. La foto es una de las dos imágenes que se hicieron virales en redes sociales y que causaron un enorme repudio en la sociedad argentina y mundial, y que fueron motivo de acciones judiciales.

Dos días después de la muerte de Diego, uno de los protagonistas de esas imágenes habló en para la cadena radial Radio 10, y si bien le pidió disculpas públicas a toda la familia Maradona también explicó lo que sucedió.

“Yo con (Sepelios) Pinier y con varias cocherías trabajo hace varios años. Soy de las personas que no piensan en sacar fotos de féretros o fallecidos por respeto. ¿Qué te puedo decir? Estábamos acomodándolo, ya para llevarlo, y me dicen ‘flaco’ y mi hijo, como todo pibe, levantó el pulgar y sacaron la foto. Pido respeto y perdón a todos”, aseguró.

Además agregó diciendo “yo le hice el servicio al papá de Maradona, al cuñado, y jamás me tomé fotos. Estuve con Maradona cerca en vida. Y no lo hice en vida, sabiendo que es mi ídolo, no lo voy a hacer de fallecido. No hay intención. Sé que mucha gente se ha ofendido, sé que lo han tomado mal. Me están llamando de todos lados. Sé que molestó. Pero nunca antes pasó”, relató.

“He recibido amenazas. Soy de barrio, me conocen. Me dicen que me van a matar, que me van a romper la camioneta, amenazan a mis hijos, y no soy de esa clase de personas. Esa foto no fue sacada de mi teléfono, la sacaron de otro, eso es lo peor de todo. Jamás pensé que la iban a subir o que la iban a pasar a un grupo o viralizar. Le pido disculpas a la familia Maradona”, admitió.

La casa de sepelios Pinier despidió a Fernández de su trabajo por la foto aunque no haya salido desde su celular, porlo que no se le reconoció como culpable.

