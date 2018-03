La decisión no tiene reversa

Habrá VAR en Rusia 2018, pero está lejos de popularizarse

-Redacción Deportes

Se veía venir. La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) anunció que utilizará el sistema de videoarbitraje (VAR) en el Mundial de Rusia 2018. Eso, sin embargo, no significa que se vaya a implementar de inmediato en todas las competiciones oficiales. De hecho, según los expertos, todavía está lejano el día en el que esa práctica se popularice, por dos razones fundamentales: cuesta mucho y no hay suficientes personas capacitadas para utilizarla correctamente.

Aunque el sábado el presidente del ente rector del fútbol mundial, Gianni Infantino, oficializó que en Rusia 2018 habrá VAR, como lo determinó la International Football Board (IFAB), entidad encargada de definir las reglas de juego y estudiar y debatir sus modificaciones, todavía hay muchos aspectos por aclarar. “Es un tema complejo. Iremos paso a paso, competición a competición”, señaló David Elleray, director técnico de la IFAB y exárbitro de la Liga inglesa.

El dirigente explicó que uno de los principales desafíos es acertar en la manera de comunicar las decisiones a los aficionados, para evitar confusiones. La FIFA trabaja en la posibilidad de informar primero a los operadores de los videomarcadores y a los medios que hagan la emisión de los partidos.

La idea, según Johannes Holzmüller, responsable de innovación tecnológica de la FIFA, es desarrollar un sistema de comunicación instantánea con quienes llevan a cabo las transmisiones para que conozcan cuál es la acción a evaluar, el motivo de la revisión y la decisión posterior. “Nuestra propuesta para el Mundial es que después de que el árbitro en el campo tome la decisión final se muestre en el estadio la repetición”, comentó. La utilización del VAR es una propuesta que se ha venido evaluando durante los últimos 10 años. De hecho, se ha realizado en más de 20 competiciones en todo el mundo desde 2016. Su ensayo ha contemplado cerca de 800 partidos oficiales, y aunque todavía tiene detractores, la mayoría de los actores del balompié están de acuerdo.

No es para todo

Según el protocolo aprobado, el VAR se contempla únicamente en cuatro situaciones de juego y siempre después de que el árbitro principal haya resuelto una acción: goles, penaltis, tarjetas rojas directas y errores de identidad.

En esas circunstancias, los árbitros VAR, que son jueces en activo formados por la FIFA y que siguen el partido por televisión junto a otro juez que actúa como asistente fuera del campo de juego, comunican al central su error, si lo detectan, y lo confirman con la revisión de la jugada. El árbitro de campo únicamente puede dirigirse al VAR para pedir una aclaración si ocurre algo en la cancha que no haya podido apreciar. Para la utilización de este sistema es necesario que los árbitros sigan un proceso de formación, que la IFAB tiene que dar por válido, en el que deben superar una serie de simulaciones, tests y encuentros amistosos. (El VAR nos ayudará a tener una Copa del Mundo justa)

La labor de los jueces VAR necesita el apoyo tecnológico de empresas homologadas por la IFAB que facilitan la grabación de los partidos con 35 cámaras ubicadas en distintos lugares de los campos, manejadas por técnicos.

“No estamos listos”

El exárbitro italiano Pier Luigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, consideró que el anuncio hecho hace días por la Unión Europea de Fútbol Asociado (UEFA) de no utilizar el VAR la próxima temporada “es una respuesta honesta”, de la que reconoce que “no está preparada todavía”.

“Hemos admitido que no podemos empezar en tres, cuatro meses o en agosto. Algunas de las asociaciones sí lo han trabajado, pero otras no. Es necesario hacer la preparación de los árbitros europeos”, opinó.

Collina, que fue responsable de arbitraje de la UEFA antes de incorporarse a la FIFA a principios de 2017, aclaró, sin embargo, que en este tema se ha venido trabajando desde diciembre de 2016, en el Mundial de Clubes de Japón.

El suizo Massimo Busacca, responsable de arbitraje del ente rector, admitió que el Mundial en Rusia no es una competición para hacer experimentos y por eso destacó el tiempo que esta organización lleva preparando a los árbitros que asuman el papel de asistentes de video. “Hemos hechos seminarios y ya seleccionamos a algunos jueces. Puedes ser un gran árbitro, pero no para el asistente de video. Es una nueva forma de decidir”. Para despejar cualquier duda sobre la posibilidad de dar marcha atrás a la iniciativa, Infantino señaló que puede garantizar que los árbitros están preparados para utilizarlo. “Si podemos ayudarlos a tomar las decisiones correctas, daremos un gran paso. Su autoridad no está en cuestión, pero el riesgo de un error arbitral se corrige así”.

Gracias a esto, en Rusia, con seguridad, no se repetirán episodios polémicos como la “mano de Dios”, esa famosa anotación de Diego Maradona a Inglaterra en México 1986; el “gol fantasma” de Geoff Hurst en la final del Mundial de 1966, cuando el partido entre ingleses y alemanes estaba 2-2, o el “piscinazo” de Arjen Robben contra México en Brasil 2014.