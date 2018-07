"Hay varios equipos interesados": tío y agente de Yerry Mina

Redacción deportes

¿Se va o se queda en el Barcelona? La incógnita del futuro de Yerry Mina, la principal figura de la selección de Colombia en Rusia 2018 gracias a su buen trabajo defensivo y tres goles en tres partidos. El caucano llegó sin ritmo a a la cita orbital debido a que no tuvo minutos en su equipo. ¿Se quedará en el cuadro catalán? Yair Mina, tío y agente del defensor, dio luces sobre el futuro del central.

"No es cierto que Yerry haya fichado por el Everton. Son muchos los equipos que están interesados, pero primero queremos saber cuáles son los planes con él. Cuando lo sepamos, decidiremos. El jugador tiene como prioridad jugar, así que si no puede hacerlo en el Barça, lo hará en otro equipo", dijo Yair de acuerdo a declaraciones recogidas por Mundo Deportivo desmintiendo la publicación del diario The Mirror en la que aseguraba que el colombiano ya tenía todo listo para fichar con los Blues.

Lo dijo claro: quiere quedarse en el equipo español, pero no va a conformarse con seguir siendo un actor de reparto. Quiere jugar. Y si no le dan esa garantía, buscará un cambio de aires. Suenan varios equipos de la Premier League como el Liverpool y el Everton luego del gran Mundial que tuvo.

En sus primeros seis meses en el FC Barcelona, Yerry Mina jugó apenas seis partidos repartidos en 377 minutos. No tuvo continuidad y dejó muchas dudas.