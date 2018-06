Hincha mexicano le pide matrimonio a su novia en los festejos de la selección

EFE

Conmovido por el triunfo de México sobre Alemania, el hincha José Saldívar le pidió hoy matrimonio a su novia Paulina Hernández al pie del monumento al Ángel de la Independencia en el festejo por el triunfo en el Mundial de Rusia 2018.

"Hace dos años le dije, o me quedó en México a pedirte matrimonio, o me voy a Rusia a ver a México ganar este Mundial, fue una corazonada que tuve y ahora estoy emocionado con mi futura esposa", dijo Saldívar quien mantiene esta relación de noviazgo desde el 2016.

Al término del encuentro celebrado en Moscú, la pareja se dirigió al monumento y rodeados de miles de aficionados que ya se encontraban en el sitio celebrando José entregó el anillo de compromiso a Paulina, rodilla en piso en espera del sí que llegó.

Miles de mexicanos se congregaron frente al Ángel" con cantos de "Dónde están los alemanes que nos iban a ganar" o con el simbólico "Cielito Lindo" y con su presencia cerraron el tráfico de la Avenida Reforma, una de las más céntricas de la capital.



José y Paulina vistieron camisetas de la selección y se convirtieron en el centro de atención de los fanáticos que mientras los novios brindaban con champaña, les gritaban: "¡Nos vamos a la boda!".



Originarios del estado de Zacatecas, los chicos se conocieron hace cuatro años y ya planean el viaje como marido y mujer a la próxima Copa del Mundo de fútbol en Catar 2022.



"Andaba bien crudo (con resaca), fui a un restaurante de mariscos y ahí la conocí, me enamoré, aunque en ese entonces no tenía ganas de casarme", contó Saldívar.



El novio adelantó que la boda se realizará el 16 de marzo del 2019 en Zacatecas, e invitó a los presentes alrededor del Ángel de la Independencia



José y Paulina llegaron ayer a la Ciudad de México acompañados por un grupo de amigos con la idea presenciar desde la capital los partidos de la selección mexicana en el Mundial de fútbol.



En caso de que el "Tri", dirigido por el colombiano Juan Carlos Osorio no hubiera conseguido hoy el triunfo sobre la campeona del mundo, Saldívar indicó le habrían quedado un par de encuentros más, ante Corea del Sur y Suecia para poderle hacer la petición de matrimonio.