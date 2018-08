Horas decisivas: Gareca y los diálogos de su continuidad con Perú

El fútbol de Perú vive horas decisivas este viernes, pendiente de las tratativas para que el técnico argentino, Ricardo Gareca, renueve su contrato con el seleccionado inca, complicadas por el escándalo de los audios de jueces que salpicó al presidente de la Federación Peruana, Edwin Oviedo.

Las conversaciones entre Gareca y el director deportivo de la Federación, Juan Carlos Oblitas, en pos de un acuerdo por cuatro años más, arrancaron el jueves y deben concluir antes del domingo, día en que el DT tiene previsto retornar a Buenos Aires. "De quedar satisfechos Gareca y su comando técnico, este viernes se firmaría la renovación de contrato con la selección peruana hasta Catar-2022", señaló el importante diario El Comercio.

"En caso contrario, Gareca daría una fecha definitiva en la que anunciaría su decisión final", agregó el diario, añadiendo una cuota de suspenso a la negociación que tiene en vilo a la afición deportiva.

La renovación de Gareca, artífice de la clasificación de Perú al Mundial de Rusia-2018 tras una ausencia de 36 años, cuenta con el apoyo unánime de hinchas y dirigentes deportivos, pero tropezó la última semana con factores extradeportivos que complican la permanencia de Oviedo al frente de la institución, sumida desde entonces en una crisis interna.

Oviedo quedó cuestionado el lunes al divulgarse una conversación telefónica del 25 de mayo en la que un juez de la Corte Suprema le pide supuestamente entradas para los partidos de Perú en Rusia-2018. Dicho magistrado lo favoreció un mes después con su fallo en un caso penal por el que se procesa al dirigente deportivo y empresario agrario.

La Federación mantiene reserva sobre las reuniones con Gareca, pese a la amplia cobertura que la prensa local dedica a su posible continuidad. Una primera reunión entre Gareca y Oblitas, que duró cuatro horas, tuvo lugar el jueves en Lima sin que asomase humo blanco ni declaraciones de los protagonistas al final de la misma.

Según diversos medios locales, Gareca cenó con Oviedo, quien le garantizó que su labor como técnico no se verá afectada por el escándalo de los audios que remece el sistema judicial del país desde hace casi un mes. "Fue para tocar temas contractuales, algunos pedidos para tener autonomía y conocer la situación legal del presidente", indicó el diario Depor sobre el encuentro.

El 'Tigre' Gareca planteó una serie de condiciones para renovar, entre las cuales destaca el pedido de autonomía deportiva en todas las decisiones sobre la selección peruana. Ello incluye decidir sobre los campos de entrenamiento, partidos amistosos, y logística en los viajes, entre otros puntos.

El estratega se quejó en junio por los amistosos que programó la federación con Holanda y Alemania, el seis de septiembre en Amsterdam, y el nueve del mismo mes en la ciudad germana de Sinsheim. El contrato por cuatro años abarca la participación de Perú en la Copa América de Brasil-2019 y el clasificatorio sudamericano al Mundial de Catar-2022.

El directivo Oblitas indicó que Gareca, cuyo contrato anterior culminó con el Mundial de Rusia, puso como condición blindar a la selección respecto a todo lo que rodea al escándalo que remece a la FPF. "Gareca pone ciertas condiciones. No son económicas. Pide un poco de blindaje" a la selección, expuso Oblitas.

No es un secreto que a Gareca le preocupa la coyuntura que vive Oviedo, tal como señaló Oblitas el miércoles. Gareca llegó a Lima esa noche, procedente de Buenos Aires, adonde estaba de vacaciones tras el Mundial, y evitó comentar el caso Oviedo a periodistas. La actitud de la FPF apunta a allanarse a las condiciones que propone 'El Tigre'.

La federación no tiene una alternativa a Gareca, tal como reconoció Oblitas, quien aseguró que haría todo lo que esté a su alcance para lograr la renovación. "No tengo plan B", dijo Oblitas, consultado sobre lo que haría en caso Gareca no acepte.

Tras divulgarse la comprometedora conversación telefónica de Oviedo a principios de la semana, en las últimas 72 horas renunciaron los integrantes de los comités consultivo, de justicia y de ética de la FPF. El presidente ha dicho que no renunciará porque no hizo nada ilegal.