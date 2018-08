Iván Mauricio Arboleda: “No tomo lo que pasó como acto de racismo”

Daniel Avellaneda-Buenos Aires

Argentina es un país de fronteras abiertas y las políticas intraculturales llevaron el racismo a un segundo plano. Curioso resultó, entonces, el incidente que sufrió Iván Mauricio Arboleda el sábado. Jugaban Banfield y Gimnasia y el arquero colombiano recibió un fuerte insulto de Fabián Rinaudo, capitán del equipo platense. Hubo una dura acusación del cuidapalos que ya ha sido convocado a la selección tricolor. “Me dijo ‘mancha negra de mierda’ y no lo podía creer”, le dice a El Espectador. Y agrega, todavía indignado: “Él pensó que estaba simulando, pero me dolía el hombro, sentí un golpe, un tirón, por eso me tiré y saqué la pelota a un costado. Tal vez pensó que estaba haciendo tiempo. Se vino corriendo desde mitad de la cancha y me insultó. Fue una cosa de locos”.

Le puede interesar: La historia de Iván Arboleda, el arquero de Banfield

Rinaudo se comunicó con Arboleda y le ofreció sus disculpas. Un comunicado del club de La Plata terminó con la polémica. “Aclaramos la situación en excelentes términos. Quedó en claro que se trató de cuestiones propias de un partido de fútbol y si existió alguna palabra de más, fue típica de un momento de calentura, por la que pedí las disculpas del caso. Pero quedó claro que no hubo ningún tipo de discriminación”, explicó el volante central y capitán de Gimnasia.

Iván Mauricio, ¿se sintió discriminado?

No soy nadie para juzgar a la otra persona. Pienso que lo dijo por un momento de bronca. Banfield estaba ganando y Gimnasia buscaba el empate. A mí lo que más me dolió es que un hombre como él, que tiene experiencia y es el capitán de su equipo, viniera a insultarme. Rinaudo tiene que dar el ejemplo, no puede reaccionar así.

¿Le sucedió alguna situación de esta naturaleza en otras canchas?

A veces uno va a las provincias y recibe cierto asedio. En Rosario Central me tiraron un monedazo. El campeonato pasado, cuando jugamos contra Patronato en Paraná, escuché que me gritaban cosas, pero yo trato de aislarme, de atajar, de meterme de lleno en el partido. He ido a otras canchas y nada que ver; me llaman por mi nombre, mi apellido, me dicen “hoy te comés tantos goles”, pero nada de discriminación. Y en todo caso, hago oídos sordos para la hinchada. Pero que un jugador me hable así me cayó mal.

¿Cree que Rinaudo fue racista?

No, lo aclaramos. Y tampoco quiero que él quede como un discriminador. Hablé públicamente del tema porque estas situaciones no pueden volver a pasar y para que Rinaudo se dé cuenta de que estuvo fuera de lugar. Muchas veces me han dicho cosas en la cancha y queda ahí. Pero esto fue grave.

Frank Fabra sufrió un acto de discriminación el año pasado en La Plata, durante un partido de Boca Juniors contra Estudiantes. ¿Cree que la AFA debería tomar alguna medida para evitar este tipo de situaciones?

No tomo lo que pasó como acto de racismo. Me lo aclaró Rinaudo y le creo. Somos todos jugadores, independientemente de la nacionalidad y el color de piel. Eso tiene que quedar claro. Ojalá no me vuelva a pasar algo así, ni a mí ni a otro colega.

El portero nacido hace 22 años en Tumaco está pasando por un gran momento, más allá de que por estas horas fue noticia producto del insulto racista de Rinaudo. Convocado por José Pékerman para integrar la lista de 35 preseleccionados mundialistas, sueña con un futuro bajo los tres palos de Colombia. “Cuando volvimos de Paraná y recibí una comunicación de Pékerman en mi Whatsapp pensé que se trataba de una broma. Como dicen en la Argentina, creí que me estaban boludeando. Hasta que me llamó y dije: ‘Guau, esto es cierto’. No lo podía creer”, cuenta emocionado.

Arboleda quedó marginado de la lista final para Rusia 2018, pero se dio el gusto de conocer a su ídolo, Radamel Falcao García. “Lo abracé y me saqué fotos”, admite sin rubores. Se reencontró con Yerry Mina, excompañero en Deportivo Pasto. Y le pidió consejos a David Ospina, el nuevo arquero del Nápoli, que hace una década ataja en el Viejo Continente. “Yo lo veía entrenar y le preguntaba cómo se trabajaba en Europa. Me habló del agarre y la seguridad. Ojalá algún día pueda jugar en una liga importante de allá”.

¿Y cómo evalúa su futuro en la selección? ¿Se ve en la Copa América?

Todo llega con trabajo y yo me esfuerzo mucho para llegar a mi objetivo. En silencio, con perfil bajo y atajando lo mejor posible voy a tener otra oportunidad. Espero aprovecharla al máximo y no defraudar.

Tiene un entrenador que fue un gran arquero. ¿Le da consejos?

Julio César Falcioni es una gran persona y conoce los secretos del puesto. Es un honor ser dirigido por él. Tengo un tío, Alberto Churta, que es fanático suyo. Y un primo, Miguel, que me pide que le mande un video con saludos del Gato, como le decían cuando atajaba en el América. Yo soy del Cali y por eso me hacen bromas. Me da pena molestarlo por un pedido familiar. Es más, la mayoría de mis primos quiere venir a la Argentina para verlo a él, no para verme atajar a mí, ja ja. Igual, los voy a invitar para que vengan a la Argentina.