James es un '10' moderno: Lothar Matthäus

Redacción deportes

El convenio entre la Dimayor y la Bundesliga le abrió las puertas de Bogotá a Lothar Matthäus, una de las leyendas del fútbol alemán y campeón del Mundial de Italia 1990. El exjugador del Bayern Munich dio sus impresiones de los primeros meses de James Rodríguez en el fútbol alemán.

"James aún no ha alcanzado su potencial en el Bayern. Aún no es es líder que puede ser. Tiene que acostumbrarse a la Bundesliga, a la cultura y a Alemania. Con él debemos ser pacientes y manejar las expectativas: tiene mucha calidad pero necesita tiempo. No olvidemos que no tuvo ritmo en Madrid", señaló el jugador con más partidos jugados en los mundiales (25) a los medios de la Bundesliga.

Para "Loddar", la mejor versión del colombiano está por venir. "Ya nos ha mostrado retazos de las cosas que estamos esperando por ver. Contra el Schalke y Leipzig jugó grandes partidos. Pronto nos acostumbrará a esos juegos cuando tenga continuidad todos los fines de semana".

Y una voz autorizada para hablar de James es Matthäus, pues jugó en el Bayern Munich en la misma posición que el colombiano. "James personifica al '10' moderno. Un jugador que ataca y defiende, que lidera y maneja el juego mientras se sacrifica por el equipo. En el mundo del fútbol, es una posición que ha cambiado sustancialmente, James tiene todos los atributos del nuevo '10'", sentenció.

El próximo lunes 27 de diciembre saldrá la charla exclusiva que tuvo El Espectador con Lothar Matthäus.