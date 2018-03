“James es un jugador que le hace bien al Bayern Múnich”: Rummenigge

Redacción deportes

El Bayern Múnich está encantado con James. Su habilidad con el balón y la potencia en su disparo han robado sonrisas. Tan encantado está el equipo que en las últimas semanas se develó que estaban interesados en hacer efectiva la opción de compra. Así lo ratificó Christian Falk, periodista que cubre al Bayern Múnich en su cuenta de Twitter, “el consejo directivo del Bayern ha decidido activar la opción de compra de James Rodríguez si mantiene su nivel actual”.

Esa noticia la confirmó el director del equipo, Karl-Heinz Rummenigge. “Hay una opción que podemos ejercer si mal no recuerdo es de 42 millones de euros. Eso no es poco dinero, aun cuando en el mercado se pueden ver sumas disparatadas”, afirmó en una entrevista con los medios del club bávaro. “Iremos viendo con tranquilidad, llegado el momento adecuado que no tiene que ser en 2018, tomaremos la decisión. La opción de compra no expira”, añadió.

Rummenigge también tuvo palabras para elogiar el desempeño que ha tenido el colombiano con el Bayern. Su actuación ha sido notoria, la capacidad de filtrar pases que tiene con su zurda es quirúrgica. “Es un jugador que le hace bien a nuestro juego, porque ha logrado un desarrollo importante en el mediocampo. Las cartas están abiertas: estará cedido aquí durante dos años”, afirmó.

La llegada de James fue originariamente una idea de Carlo Ancelotti. El entrenador, quien lo había tenido en el Real Madrid, apostó por la calidad del jugador nacional y aunque tuvo un inicio complicado por una lesión, con el paso del tiempo se fue estableciendo. Con Jupp Heynckes se potenció y llegó a un nivel notable. “Se ha convertido en un jugador muy importante, un jugador con una técnica refinada y un disparo fantástico, como se pudo ver hace poco con un gol de tiro libre frente al Bayern Leverkusen”, finalizó Rummenigge.

James Rodríguez, de a poco, va recuperándose de la contractura que sufrió en el gemelo de su pierna derecha. Este miércoles se entrenó aparte del equipo. Se ejercitó en el gimnasio. Aún se desconoce si Heynckess lo tendrá en cuenta para el encuentro del próximo domingo cuando enfrenten al Friburgo en el Mage Solar Stadium.