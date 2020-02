James no fue convocado para el partido de Real Madrid contra el City

Redacción deportes

Que James Rodríguez no entre en una convocatoria para un partido importante de Real Madrid ya no es noticia, que lo haga sí. Sin embargo, no está de menos registrar los sucesos que ratifican que el colombiano es segunda opción para Zinedine Zidane en el cuadro blanco para los choques internacionales, los que pesan.

El DT francés entregó la lista de convocados para el duelo de Champions League frente a Manchester City, en el Santiago Bernabéu, y el cucuteño, que entrenó con normalidad en la última práctica del club español, no está. Otra prueba de que James es la opción para duelos de segundo nivel, para darle descanso a los habituales titulares.

El Madrid, que viene de perder 1-0 con Levante, espera recuperarse en el torneo continental contra un rival complicado antes de medirse el próximo fin de semana con Barcelona en el clásico español.