El volante no fue determinante en el título número 34 del Real Madrid. Sin embargo, es el jugador colombiano con más trofeos en la historia.

James Rodríguez no ha tenido gran participación en el Real Madrid. Después de las declaraciones en las que manifestó que quería jugar más y que no entendía por qué no era tenido en cuenta por Zinedine Zidane en el equipo titular, el colombiano no volvió a aparecer en las convocatorias del equipo merengue.

Son muchos los rumores alrededor de la relación del volante con el entrenador francés. Y, más allá de las razones que lleven al DT del equipo merengue para no contar con el volante, el colombiano logró sumar un título más con la Casa blanca, equipo al que llegó por primera vez después del Mundial del 2014 y al que volvió en el 2019 luego de su paso por el Bayern München entre el 2017 y el año ya mencionado.

James Rodríguez rompió una racha de ocho meses seguidos sin jugar un partido de liga española tras ser titular en el compromiso contra la Real Sociedad el pasado 21 de junio En ese encuentro, el volante jugó 78 minutos. No jugaba desde el pasado 19 de octubre. Y venía de faltar en los últimos 20 encuentros del cuadro merengue: 10 por lesión, cuatro en los que ni siquiera fue convocado y seis en los que no jugó. En total, de los 37 partidos que lleva el Real Madrid, el volante colombiano jugó ocho compromisos, marcó un gol y realizó una asistencia.

En 14 temporadas como profesional, James ha ganado 24 títulos: uno con Envigado, uno con Banfield (Argentina), ocho con Porto (Portugal), ninguno con el Mónaco (de la liga francesa), cinco con el Bayern Munich (Alemania) y nueve con el Real Madrid (España).

En el equipo merengue, James Rodríguez lleva 125 partidos, ha marcado 37 goles y asistido en 42 oportunidades en cuatro temporadas.