James Rodríguez fue elegido como el mejor jugador de la fecha en la Bundesliga

Redacción deportes

No ha sido un arranque fácil. Le ha costado, es otra cultura. Y cuando parece que va a despegar, una lesión aumenta la turbulencia. Pero el pasado fin de semana, en la victoria 2-0 del Bayern Munich frente al Leipzig, James fue figura y anotó un gol. Su desempeño le dio los credenciales para integrar el XI ideal de la Bundesliga y para consagrarse como el mejor jugador de la décima jornada. Volvió a coger impulso.

A moment of magic @jamesdrodriguez is your Man of the Matchday https://t.co/8NJ5KuDaMb pic.twitter.com/AhxRsZkLcN — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) October 30, 2017

"Es un jugador con creatividad y también ayudó mucho al equipo, en ataque y defensa. Eso es exactamente lo que quiero. Pero yo soy un entrenador que pide aún más. Vamos a trabajar juntos", señaló el director técnico de 72 años del cucuteño. James fue el jugador que tocó más balones tocó en la primera parte. Además estuvo involucrado en 24 opciones de ataque del conjunto bávaro, siendo el jugador más incisivo en la ofensiva. Y para cerrar con broche de oro, anotó su segundo gol en la Bundesliga.

Los primeros tres partidos de Jupp Heynckes al mando del banquillo bávaro no le dejaron nada positivo al colombiano. No disputó los primeros dos encuentros y en el tercero fue sustituido en el entretiempo, en una clara muestra de que el timonel alemán no estaba conforme con su rendimiento. Con la lesion de Kingsley Coman, Thomas Müller y Franck Ribéry, el colombiano halló su hueco en el once titular. Y no desaprovechó la oportunidad: ahora se perfila para ser inicialista en el próximo martes frente al Celtic en la Champions League.

Coman se recuperó de una molestia en su rodilla y fue convocado. Las malas noticias llegaron por parte de Robert Lewandowski, quien tiene problemas musculares y no viajó a Escocia.