James Rodríguez: “Me siento a gusto en Múnich”

Redacción deportes

“James jugó un gran partido, ha sido muy útil para el equipo”, dijo Jupp Heynckes del colombiano en la rueda de prensa después del triunfo del Bayern Múnich frente al Leipzig. El mediocampista se está adaptando a Múnich, al idioma. De a poco se va acoplando al fútbol alemán y levanta la cabeza ante las adversidades. El fin de semana fue titular y figuró. Marcó su primer gol con el Bayern Múnich en el Allianz Arena y se va abriendo espacios en la escuadra bávara. Sus cualidades con el balón no pasan desapercibidas. “Es un futbolista lleno de fantasía”, resaltó el entrenador.

Desde su llegada a Múnich, James ha sufrido algunas lesiones que no lo han dejado despegar: una molestia muscular en agosto lo sacó casi un mes de las canchas y la semana pasada fue la espalda, la que lo sacó del partido de la Copa de Alemania. Sin embargo, se recuperó bien, “vuelvo a estar en plena forma”, dijo después del encuentro en entrevista con el diario español AS. “Intento implicarme al máximo en las sesiones de entrenamiento para poder dar muestra de mis cualidades en los partidos. Está claro que aún tengo que adaptarme a mi nueva vida aquí en Múnich, pero cada día funciona mejor. Me siento a gusto aquí”, agregó.

La adaptación a la ciudad alemana no ha sido fácil. “La vida de aquí es completamente nueva para mí”, dijo en la charla con AS. “No me demoré mucho en equiparme para el invierno. Una chaqueta era muy poco, con lo cual me compré un par de ellas para no pasar frío. La verdad es que hace muchísimo frío aquí, pero no me importa demasiado. Considero mi etapa en Múnich como una nueva vida y eso conlleva vivir cosas nuevas. Cada día me gusta más”.

Sobre su estilo de juego, el colombiano precisó que no cree que vaya a cambiar con la llegada de Heynckes, “jugué de extremo ante el Leipzig, en algunas acciones interioricé para causar situaciones de peligro”, resaltó. Pero también fue claro al manifestar que se tiene que acomodar al estilo de juego que propone el el cuadro bávaro. “Es algo que no cuaja de hoy a mañana. Pero al final lo que importa aquí sigue siendo únicamente el fútbol, un deporte que es igual en todos los rincones del mundo. Hago lo que amo, con lo cual también soy feliz aquí. Partidos como contra el Leipzig, en los que logro lo que me propongo, me dan la fuerza para lo que aún está por venir”.

Desde la llegada de Heynckes las cosas han funcionado bien. El entrenador se comunica bastante con el colombiano. “Transmite tranquilidad y serenidad”, precisó. “Se nota que ha vivido mucho a lo largo de su carrera como entrenador. Con él intento hacer las cosas igual que con el resto de entrenadores que tuve: empaparme de sus ideas, aprender de él y crecer como futbolista. Que hable español facilita las cosas muchísimo, obviamente”, finalizó el colombiano, quien busca mantener el buen juego para ganarse más minutos en un Bayern Múnich que espera pelear en todas las copas que dispute en esta temporada.