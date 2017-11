James Rodríguez volvió a entrenamientos con el Bayern Munich

Luego de cuatro días al margen de las prácticas del Bayern Munich, James Rodríguez volvió a entrenamientos con el cuadro bávaro tras la conmoción cerebral leve que sufrió el pasado sábado frente al Borussia Mönchengladbach. Regresó con gorrito de navidad incluido.

Who's that in the Santa hat?

Yep, @jamesdrodriguez is back training with the team! #packmas pic.twitter.com/jxIDzKFu7n

— FC Bayern English (@FCBayernEN) November 29, 2017