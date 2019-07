James Rodríguez ya está en Madrid

Redacción deportes

La semana que parece determinar el futuro de James Rodríguez. El colombiano publicó una foto en una historia de su cuenta de Instagram en su mansión en Madrid. ¿El momento del Atlético?

La partida del argentino Ángel Correa al Milán le abre un espacio en el cuadro dirigido por Diego Simeone. En España muchos dan por hecho que ese será su destino.

Sin embargo, Carlo Ancelotti, técnico del Napoli, no renuncia al fichaje del colombiano. "Me llevo genial con él, estamos intentando ficharlo porque nos mejoraría mucho. Lo quise en el Bayern, allí lo hizo genial también cuando me fui, aunque tuvo algún problema en la segunda temporada. Realmente me gusta como jugador. Estoy vinculado a él, porque lo hizo muy bien conmigo y estoy convencido de que lo haría muy bien en Napoli. Creo que la negociación sigue abierta".

Si su futuro no se define esta semana, James es esperado el próximo lunes a entrenamientos con el Real Madrid, que pese a que Zinedine Zidane no quiere contar con él, no lo ha descartado del todo luego de la inminente salida de Bale, Ceballos y la lesión de ligamento cruzado de Asensio.