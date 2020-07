James: un duro presente y un cumpleaños 29 para volver a comenzar

El volante colombiano vive el momento más difícil de su carrera. Un día difícil para sonreír, pero también para tomar un nuevo aire mientras bordea los 30 años. Hasta lo felicitó Zinedine Zidane. Análisis de su presente: tiempos para recuperar las raíces.

Un cumpleaños 29 agridulce para James Rodríguez. La certeza de que está bordeando los 30 años en una carrera profesional que es efímera, pero también el espacio para recapacitar, pensar, recuperar las raíces y tomar un nuevo aire para lo que vendrá. ¿Atlético de Madrid? ¿La Premier League?

Es el momento más delicado de su carrera, apenas ha disputado 14 de 47 partidos posibles esta temporada. Y recientemente rompió una racha de ocho meses seguidos sin jugar un solo partido de liga española. Totalmente borrado por su entrenador, que le mandó sus felicitaciones, pero que también lo excluyó, por mutuo acuerdo, de la convocatoria para el duelo de este lunes ante el Granada.

“Es un jugador importante, un jugador nuestro. Pueden decir lo que quieran. Hoy es su cumpleaños 29, entonces lo felicito, es un jugador del plantel. Hay quienes juegan más que otros, pero no voy a depreciar a ninguno. Todos le aportan algo al equipo”, las palabras, tan repetidas, de Zinedine Zidane en rueda de prensa.

¿Si las cosas no iban a cambiar, entonces por qué se quedó? El mismo James respondió a esa pregunta el pasado 23 de junio en una entrevista con Gol Caracol. No lo dejaron irse. Quiso partir al Atlético de Madrid, pero el Real Madrid frenó el traspaso. Dos hechos truncaron el fichaje: la goleada 7-3 del equipo colchonero al merengue en la pretemporada, pero sobre todo la dura lesión de Marco Asensio, un factor que cambió los planes de todos, incluso de Zinedine Zidane. Quien, como reconoció James, lo excluyó de entrada de los trabajos tácticos del equipo, algo que nunca había vivido el en toda su carrera. La única posibilidad que le dieron para partir fue el fútbol chino, una propuesta que no aceptó.

“Gracias a cada persona que dedicó un minuto de su tiempo para enviarme un mensaje. Gracias por el cariño. Me falta mi niña Salo pero pronto estaremos juntos”, manifestó el internacional colombiano en sus redes sociales.

Al mando de Zinedine Zidane, James Rodríguez ha completado tres temporadas de su carrera como un total actor de reparto. Aún no se conoce su destino, eso sí, se sabe que su capítulo en el Real Madrid, el club de sus sueños, que es dirigido por su ídolo de la infancia, está consumado. Vendrán tiempos mejores.