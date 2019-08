James volvió a ser titular con Real Madrid

Redacción Deportes

Después de más de dos años, James David Rodríguez Rubio volvió a ser titular con Real Madrid, el club que adquirió su pase tras su destacado desempeño en el Mundial de Brasil 2014. El ‘10’ de la selección de Colombia, que ahora posee el dorsal número 16 en el club merengue, fue el que más intentó vencer la portería del Valladolid en el primer tiempo, pero le faltó un poco de puntería para lograr la anotación. También se destacó por sus movimientos para encontrar los espacios libres desde los cuales podía realizar sus pases peligrosos a los atacantes.

Rendimiento positivo para el futbolista cucuteño, en un contexto en el que el Madrid jugó la mayoría del tiempo en campo rival y no permitió acercamientos a la portería defendida por el belga Thibaut Courtois. El conjunto de Zinedine Zidane se adueñó del juego, de la pelota, de las acciones ofensivas y del protagonismo. James, participativo en ese panorama con su talentosa zurda, junto a un Isco que con sus acciones que deleitan a la tribuna supo ser productivo para las intenciones madridistas.

En la etapa complementaria, James no tuvo mucho tiempo para seguir demostrando sus cualidades, ya que al 57’ de compromiso fue sustituido por el brasileño Vinícius Júnior. Y Real Madrid no pudo pasar del empate en su casa. Igualó 1-1 ante Valladolid. Tuvo el partido ganado, con el gol de Benzema a ocho del cierre. Pero no lo supo gestionar y fue víctima de sus errores individuales. Sergi Guardiola devolvió los fantasmas al Bernabeu.

Isco, James, Kroos y Benzema aseguran el control, el juego. Pero con Bale, intermitente y sin espacios, el Real Madrid careció de profundidad. Es lo que perdió mientras Vinicius estuvo en el banco. El brasileño es vértigo, agitación y descaro. Eso es lo que le faltó al conjunto de Zidane, que no tiró entre los tres palos hasta la media hora.

No supo el Real Madrid gestionar la ventaja ni eliminar a los fantasmas del pasado. Una pérdida de balón en el centro del campo propició un robo gracias a la presión. Oscar Plano vio la entrada por la izquierda de Sergi Guardiola que superó a Courtais para premiar a su equipo en el Bernabeu.

Ficha técnica



1 - Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Isco (Jovic, m.68), James (Vinicius, m.57), Bale y Benzema (Lucas Vázquez, m.89).



1 - Valladolid: Masip, Mpyano (Waldo, m.60), Salisu, Kiko Olivas, Nacho, Fede San Emeterio (Anuar, m.84), Michel, Oscar Plano, Pedro Porro (Antoñito, m.80), Enes Unal y Sergi Guardiola



Goles: 1-0, m.82: Benzema; 1-1, m.88: Sergi Guardiola



Árbitro: Pablo González Fuertes, del Comité Asturiano. Mostró tarjeta amarilla a San Emeterio, del Valladolid y a Kroos del Real Madrid.



Incidencias: encuentro de la segunda jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Santiago Bernabeu ante unos 63.037 espectadores.