James y Falcao mandan señales positivas

Los dos máximos referentes de la selección de Colombia tuvieron una buena actuación el fin de semana. El cucuteño debutó con el Everton y el samario marcó doblete con el Galatasaray.

El volante colombiano James Rodríguez fue titular y jugó noventa minutos en la victoria como visitante del Everton sobre el Tottenham, 1-0 con gol de Dominic Calvert-Lewin, en la primera fecha de la Premier League de Inglaterra.

No pudo ser mejor el debut del cucuteño con su nuevo club, que llevaba ocho años sin ganarle al equipo londinense, dirigido por José Mourinho y en el que no jugó el defensa caucano Dávinson Sánchez.

Quien sí estuvo en la cancha y tuvo una buena actuación fue Yerry Mina, compañero de James y bastión de la sólida defensa del equipo de Carlo Ancelotti, que con su victoria en la capital comenzó a justificar las millonarias contrataciones que hizo para esta temporada.

Tras el juego, el estratega italiano valoró el aporte de James, su calidad y visión de juego: “No me preocupa su físico, sino su juego. Si me fijara en la velocidad habría fichado a Usain Bolt”.

Agregó que “los jugadores que saben jugar no necesitan mucho tiempo para adaptarse. James sabe lo que tiene que hacer, igual que el brasileño Allan y el francés Abdoulaye Doucouré. Solo le dije que sacara su calidad y lo hizo. Tenemos una buena mezcla de futbolistas en el medio”, explicó Ancelotti en la cadena británica BBC. “James no es el jugador más rápido del mundo, pero tiene muchísima clase. Tenemos que usarlo para que lo demuestre. No es un extremo, pero puede venir al medio y recibir la pelota. Es muy peligroso y tiene mucho panorama y capacidad para asociarse y generar jugadas de peligro en el arco rival”.

James estuvo en la cancha durante noventa minutos de los 94 que se jugaron. Creó cinco oportunidades claras de gol, ganó cinco de siete duelos personales y dio 47 pases. Además recuperó cuatro balones y se notó muy integrado con sus compañeros, a pesar de llevar apenas cinco prácticas con el grupo. Además se vio alegre y con muy buena disposición, algo importante para que siga sumando minutos y recupere pronto su mejor nivel.

Por otra parte, en Turquía, Radamel Falcao García fue la gran figura de la jornada inaugural de la Superliga turca al marcar un doblete y dar una asistencia en el triunfo 3-1 del Galatasaray ante el Gaziantep.

El Tigre abrió el marcador con un cobro desde el punto de penalti, con un derechazo a la escuadra luego de engañar al arquero rival. Antes de cumplirse media hora, el jugador de 34 años dio una asistencia al servir un balón adelantado en un contragolpe para que Emre Kilinc pusiera el 2-0 parcial.

Y Falcao cerró la cuenta para su equipo poco antes del descanso con un derechazo de primera desde el corazón del área al centro de la portería tras recibir un pase de Sofiani Feghouli por la derecha. Así, el atacante lidera la tabla de goleadores, con trece anotaciones en 21 participaciones con el equipo de Estambul.

