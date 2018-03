James y Muriel se enfrentarán en los cuartos de final de la Champions

El todopoderso Bayern Múnich contra el sorprendente Sevilla. Ese será uno de los enfrentamientos en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Un duelo que llama a escena a dos jugadores colombianos: James Rodríguez por el equipo bávaro y Luis Fernando Muriel por el cuadro blanquirrojo. Solo uno estará en las semifinales del torneo más importante de Europa.

Conocidos de la selección de Colombia. Ambos han sido dos constantes en las convocatorias del seleccionador José Pékerman en los últimos dos caminos mundialistas. Pero se conocen desde mucho antes. Compartieron en el Mundial juvenil sub-20 que se llevó a cabo en el país. No pasaron de cuartos de final, pero en ese campeonato James Rodríguez era el encargado de poner el balón y Luis Fernando Muriel de empujarlo. Así hicieron vibrar al país en varias ocasiones. (Le puede interesar: Los favoritos se evitan en el sorteo de la Liga de Campeones)

Han pasado años y ambos han crecido como profesionales y como personas. A James Rodríguez, después del Mundial juvenil, el camino lo llevó por Porto, Mónaco, Real Madrid y lo terminó ubicando en el Bayern Múnich. Eso sin contar que fue la figura del seleccionado nacional en el Mundial de Brasil 2014, campeonato del cual Muriel fue bajado por decisión técnica. Sin embargo, el delantero nacido en Santo Tomás nunca bajó los brazos y su carrera se hizo en Italia: Lecce, Udinese, Sampdoria. Allá brilló y abrió los ojos del Sevilla de España.

Los dos están luchando por un puesto al Mundial de Rusia 2018. Ambos aspiran a representar al país de la mejor manera, emular lo que se hizo en Brasil. No será una tarea fácil, pero es el anhelo de los jugadores que componen el combinado nacional. Pero antes de que Pékerman defina cuáles serán los 23 jugadores que representarán al país en la cita mundialista, el destino en su capricho quiso que se vieran las caras antes en el torneo más importante de Europa.

Esta vez no estarán juntos, sino frente a frente. Ambos dejarán el alma en la cancha para que sus equipos sean los que se queden con el tiquete a semifinales. James vs Muriel, Bayern Múnich vs Sevilla. Un duelo que tiene como favorito al equipo bávaro, al dirigido por Jupp Heynckes. Pero los españoles ya demostraron que son un hueso duro de roer. Vienen de eliminar el Manchester United en Old Trafford, el 'Teatro de los sueños'. Allá tocaron el cielo con las manos y quieren seguir con su buen andar.

El Bayern Múnich desde que llegó Jupp Heynckes al banco no ha perdido en la competencia. Ha ganado los seis encuentros que ha disputado, en los que marcó 18 goles y permitió tan solo cuatro. Se metieron entre los ocho mejores equipos del torneo tras vencer 8-1 (en el global) al Besiktas. Por su parte, el Sevilla, que viene avanzando a paso firme desde la fase previa (en la que venció al Instambul Basaksehir), clasificó a octavos en la segunda posición del grupo E, por detrás del Liverpool y en esa fase sorprendió a propios y extraños eliminando al United.

Los juegos de ida se disputarán entre el 3 y 4 de abril, mientras que los duelos de vuelta se disputarán el 10 y 11 del mismo mes. El martes 3 de abril se jugarán los encuentros entre el Sevilla y Bayern Múnich en estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y el de el 11 abril, en el Allianz Arena el conjunto bávaro recibirá al español.

Llaves:

Juventus vs Real Madrid

Sevilla vs Bayern Múnich

Liverpool vs Manchester City

Barcelona vs Roma