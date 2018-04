Bayern vs. Real Madrid, 1:45 p.m. por Espn

James y Zidane, frente a frente

Redacción deportes

Hace un año, James Rodríguez pasaba por uno de los momentos más complicados de su carrera. Públicamente el técnico Zinedine Zidane hablaba maravillas de él, pero no lo tenía en cuenta en el Real Madrid.

El volante colombiano jugaba muy poco y se veía incómodo en el club merengue, al punto que ya se especulaba sobre su salida en el verano.

Y así fue. El 10 apenas celebró el título de la Liga de Campeones. Para la final, en Cardiff, ni siquiera estuvo entre los suplentes. Salió por la puerta de atrás y tímidamente se despidió del Bernabéu. Sin embargo, sus números vestido de blanco fueron buenos. En tres temporadas ganó siete trofeos, marcó 36 goles y realizó 41 asistencias en 111 partidos.

Ahora, jugando con el Bayern Múnich y nada menos que en la semifinal de la Champions, tiene la oportunidad de saldar cuentas pendientes, especialmente con Zidane, quien no lo criticó de frente, pero en varias ocasiones soltó indirectas sobre su peso, poca actitud de entrenamiento o una vida alterada.

Que parecían ciertas tras su llegada al club bávaro, pues al colombiano le costó adaptarse. Hasta que apareció Jupp Heynckes, en reemplazo de Carlo Ancelotti, y lo resucitó.

“James estaba un poco hundido” admitió sin tapujos el actual técnico del Bayern. “No estaba en buena forma, no se sentía bien y me encargué de él. Le hablé para que poco a poco ganase confianza. Ahora James está integrado en el equipo, es más abierto y más libre. Nuestros espectadores están fascinados con él, ha evolucionado y es fijo en el Bayern, un jugador con fantasía, gran visión de juego y futbolísticamente de lo mejor. Se abrió, transmite que está a gusto en Múnich y es esencial. Aprende alemán y como no es tan fácil, conmigo puede hablar un poco español”, confiesa el veterano entrenador, quien sin embargo aclara que “este no es un duelo entre James y el Madrid, sino del Bayern Múnich”.

Y tiene razón. Por más que quiera ratificar su calidad en el doble enfrentamiento ante sus excompañeros, el capitán de la selección de Colombia debe pensar en el equipo y no en él. No puede jugarse un partido aparte.

“Nunca tuve problemas con él. No quería que se fuera, pero necesitaba jugar más. James va a estar motivado, pero no porque quiera demostrarme nada a mí, sino porque le gusta ganar. Se equivocan quienes piensan que estoy en contra de él. Es un buen jugador y lo va a demostrar, pero solo por él”, sentenció Zinedine Zidane al respecto.

De lo que no cabe duda es que la serie entre merengues y bávaros será apasionante. Se cruzan nuevamente en lo que es ya el clásico más repetido del fútbol europeo. Recientemente el Madrid ha dominado los enfrentamientos, pero si algo han demostrado históricamente los equipos alemanes es que nunca se dan por vencidos. Sobre todo después de las dudas que dejaron Cristiano Ronaldo y compañía en los cuartos de final, cuando sufrieron más de la cuenta ante Juventus.

Con James, o sin él, esta serie es una final adelantada de la Champions, un partido para no perderse por nada del mundo, el mejor abrebocas para Rusia 2018.