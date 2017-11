Jefferson Lerma, la gran revelación de Colombia en los duelos amistosos

Redacción deportes

La sorpresa de la gira asiática llegó por cuenta del volante de marca vallecaucano, quien reemplazó de gran manera a Santiago Arias. “Ya había jugado de lateral, no me iba a costar”, dijo.

En la rueda de prensa previa al duelo frente a China, José Pékerman aseguró que los jugadores polifuncionales tienen grandes posibilidades de ir a Rusia 2018. Una apreciación que Jefferson Lerma supo aprovechar en el triunfo 4-0 frente a los asiáticos.

El volante de marca del Levante jugó como lateral derecho, en reemplazo del lesionado Santiago Arias. El experimento, a diferencia del encuentro pasado en el cual Tesillo no tuvo una buena actuación, salió a la perfección. El vallecaucano jugó los 90 minutos ante China y dejó buenas sensaciones en los ocho minutos que disputó ante Corea. Lerma se adelanta en la fila para ganarse su tiquete a Rusia.

“Ya había jugado de lateral en el Huila y en el Levante, esa posición no me iba a costar mucho. Creo que es una ventaja. Quedo satisfecho, di el máximo, quise darlo todo en una posición que no es habitual para mí. Estoy contento por eso”, destacó el jugador de 23 años.

Lerma fue uno de los convocados por Carlos “Piscis” Restrepo para afrontar los Juegos Olímpicos de Rio 2016, certamen en el que jugó tres partidos repartidos en 121 minutos, aunque nunca había sido convocado por la selección de mayores. “El sueño está en pie, he dado un paso al frente. La ilusión de ir al Mundial continúa. Estoy feliz por haber jugado un partido con esta camiseta, hace rato lo estaba esperando y toca disfrutarlo”, señaló el mediocampista, quien dio un paso gigante para ser convocado a la próxima fecha FIFA que se disputará a mediados de marzo de 2018.

Jefferson Lerma debutó en 2013 con el Atlético Huila, en el equipo opita permaneció dos años antes de marcharse al Levante. En el club español ha sido titular indiscutido en tres temporadas y fue uno de los protagonistas del ascenso a primera división la campaña pasada.