El delantero colombiano respondió a las comparaciones que la prensa argentina hace sobre él y el astro argentino del Barcelona.

Johan Carbonero sigue impresionando a la prensa argentina con sus actuaciones en Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Carbonero, extremo de 21 años y oriundo de Santander de Quilichao, ya ha empezado a ser comparado con Lionel Andrés Messi, nada más y nada menos.

No obstante, el pasado lunes, ante la pregunta del medio TNT Sports, Carbonero fue tajante al responder sobre dichas comparaciones: “Escuché que me comparan con Messi, pero no les doy bola, Carbonero hay uno solo”.

"Escuché que me comparan con MESSI, pero no les doy bola, CARBONERO HAY UNO SÓLO" 👏👏👏👏#CopaDeLaLigaxTNTsports pic.twitter.com/wUVOpq9iD5 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 30, 2021

Carbonero llegó a Argentina en 2020 desde Once Caldas, club en el que debutó como profesional. Después de un inicio duro en su primera temporada, este año el colombiano ha explotado en el equipo que dirigió Diego Armando Maradona antes de su muerte.

En la actual temporada, Carbonero ha jugado siete partidos, ha anotado tres goles y ha dado una asistencia.

El lunes pasado, el colombiano fue elegido como la figura del partido que su equipo empató 1-1 contra Huracán en la Copa Nacional de Argentina.

Actualmente Gimnasia y Esgrima de La Plata es séptimo en el campeonato en el grupo B con diez puntos, los mismos que tiene Boca Juniors que es sexto. Ambos equipos están un punto del cuarto que es Defensa y Justicia y que, por ahora, estaría clasificando a la siguiente ronda junto a Vélez, Independiente y Lanús.