Juan Carlos Osorio es el nuevo técnico de la selección paraguaya

Redacción deportes

Operativo Catar 2022. Cuando seguía en la órbita para dirigir a Colombia, Juan Carlos Osorio fue oficializado como nuevo entrenador de la selección paraguaya.

Que extrañaba entrenar todos los días. Uno de los pensamientos que tenía en el corazón Juan Carlos Osorio. Un entrenador, no seleccionador. Lo de él es el trabajo diario, la ciencia aplicada al deporte. Pero no pudo rechazar la oferta de la albirroja. Aunque había reconocido públicamente que su principal sueño es dirigir la selección de su país, ya sabía que no era el elegido en caso de que Pékerman diera un paso al costado, así Álvaro González, presidente de Difútbol, hiciera fuerza para que dirigiera a la tricolor.

El pasado miércoles fue visto en un restaurante de Medellín con Jaime Pineda, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol. Un almuerzo que seguramente le ayudó a tomar la determinación de aceptar la propuesta de Paraguay y a despejar sus dudas.

"La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) y el seleccionador Juan Carlos Osorio han llegado a un acuerdo para que éste dirija a la Selección Paraguaya de cara a los compromisos válidos por Fecha FIFA, Copa América Brasil 2019 y las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022", dice el comunicado de la APF.

Otra carta que pierde la selección colombiana, que este martes definirá el futuro de José Pékerman con el equipo. A principios de año Reinaldo Rueda se fue a la selección chilena. Y será el tercer colombiano que dirigirá alguna selección suramericana, pues Hernán Darío "Bolillo" Gómez es el DT de Ecuador.

Y con una Venezuela que lleva cuatro años planeando la clasificación a Catar con un equipo joven de gran nivel, se vienen las Eliminatorias más difíciles y parejas de la historia.

Esta será la segunda selección que dirigirá el risaraldense de 57 años tras llegar a octavos de final de Rusia 2018 con México, país con el cual tuvo una destacada actuación en medio de las incesantes críticas que recibió. Llega a un país que le dará plena libertad de trabajo y que busca un recambio generacional luego de siete años de pálido rendimiento.