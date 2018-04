Entrevista

Juan Fernando Quintero: “El fútbol me está dando otra oportunidad”

DANIEL AVELLANEDA

Nació con un don, ese innegable talento para jugar al fútbol, pero la vida siempre estuvo regada de dificultades para Juan Fernando Quintero. Desde que era pequeño tuvo que lidiar con la desaparición forzada de su padre, Juan Enrique, quien prestaba servicio para el Ejército cuando el zurdo todavía usaba pañales. Un tema que prefiere evitar, como también las rumbas que comprometieron su carrera cuando estaba en el Porto. Es reservado Juanfer, como lo llaman desde que debutó en Envigado. Pero se suelta en la charla con El Espectador en Núñez, su nuevo lugar en el mundo. Aquí, en el Monumental, el enganche sueña con recuperar el nivel que lo llevó a ser uno de los mundialistas en Brasil 2014.

River Plate, uno de los colosos del continente, llegó en un momento óptimo, justo cuando buscaba volver a pegar el salto. “Venir a jugar a la Argentina fue una revancha personal, tenía que demostrarme a mí mismo que estaba para cosas importantes, eso me motivó para aceptar la propuesta de dejar el DIM y ponerme esta camiseta”, cuenta el volante, reflexivo como pocas veces.

¿Por qué dice que necesitaba una revancha?

Porque pasé un tiempo en el que viví cosas difíciles, me sentí muy mal. Pero esa experiencia me fortaleció y el fútbol me está dando otra oportunidad, la de sentirme útil e importante.

¿A qué situaciones se refiere?

Todo en la vida es una experiencia, pero ya pasó. Las personas más cercanas lo saben. Nadie tiene la culpa, al final es uno el que influye. Pero no quiero hablar de lo que quedó atrás.

¿Por qué eligió River?

Sigo a River hace tiempo. Me tocó enfrentarlo el año pasado. Surgió el interés, yo quería dar un salto y me llenó de orgullo y satisfacción la propuesta. Estoy muy agradecido con el presidente Rodolfo D’Onofrio por el interés, y con mis compañeros, que me recibieron bien.

¿Le costó la adaptación?

No tanto, porque desde los 19 años ando por afuera del país. Estoy contento de jugar acá, tengo mucha motivación.

¿Cómo está físicamente? Cuando llegó se dijo que tenía kilos de más. Explicó que no es gordo, sino nalgón…

Así es. Lo que pasó fue que desde noviembre no tenía competencia y era normal que estuviera más pesado. Pero tampoco fueron tantos kilos los que tenía de más, como dijo la gente. En definitiva, a los 20 días ya estaba jugando. Pero el tiempo que estuve parado trabajé con un preparador físico en Colombia. Y los profesores de River, que me orientaron muy bien.

¿Cómo afronta la diferencia entre un fútbol argentino y el que usted jugó en Colombia?

Me estoy acostumbrando de a poco. Acá se juega muy rápido. El fútbol argentino debe ser uno de los más difíciles del mundo, es muy distinto al que se juega en mi país. Acá tenés un tiempo menos, hay que desprenderse rápido de la pelota. Para mí, es un aprendizaje constante.

Llegó a un equipo que tuvo a Juan Pablo Ángel y Falcao. También, Teo Gutiérrez. ¿Es una presión extra?

Uno toda la vida tiene presión. Las cosas no son fáciles y para cumplir las metas que se propone, hay que sacrificarse. Los colombianos dejaron la vara alta. Y esa presión hay que convertirla en motivación. Gracias a Dios, ya pude celebrar un título y justo contra Boca Juniors.

¿Qué relación tiene con los colombianos de Boca, Cardona, Fabra, Barrios y Pérez?

Muy buena. Normalmente hablamos. Tuve la oportunidad de reunirme con alguno de ellos en la selección, son importantes para Boca y para Colombia. Cada día lo demuestran y como compatriota, estoy orgulloso de lo que hacen. Uno quiere que les vaya bien, independientemente de la camiseta que visten. Somos rivales, no enemigos. La final era especial porque no había jugado en un clásico. Se vive con mucha pasión, los colores se le meten a uno adentro.

Su vuelta a la selección fue importante. Hizo un gol a Francia en París. ¿Cree que va a integrar la lista mundialista, como en Brasil?

Trato de esmerarme cada día más. La meta que tenía era volver a la selección, volver a sentir la adrenalina de representar a mi país. Con mucho sacrificio lo logré. Y fue una gran alegría volver a marcar y sentirme útil a la hora de mostrar mis cualidades. Yo siempre me tengo fe, lo que está en mi mano lo voy a tratar de hacer. Quiero estar en el Mundial y voy a aprovechar el poco tiempo que queda para ganarme un lugar en la nómina.

¿Cómo es José Pékerman? ¿Qué plus le da al jugador colombiano?

Pékerman es especial, una persona que siempre me llama, está pendiente de mí. Desde los 19 años estoy en la selección y siempre me demostró confianza. Me tiene en cuenta, me motiva, es muy profesional, sabe mucho de fútbol y ha sido como un padre para mí.

¿Cree que va a tener otra oportunidad en Europa?

Vivo el día a día. Sé que jugar en River es una escala importante. Me preparo para cosas grandes en el fútbol.

A pesar de ser bajito, siempre admiró a Rivaldo. Y algo tiene del brasileño en esa cadencia y calidad que lo hace importante con la banda roja sobre el pecho blanco. Es lo que necesitaba Quintero, Sentirse vivo. En River lo logró y Colombia espera disfrutarlo en Rusia.