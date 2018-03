Juan Guillermo Cuadrado está con la selección de Colombia

Redacción deportes

No hay nada como la familia en momentos adversos. La tranquilidad, el buen ambiente y la comodidad que ella trae es un impulso para seguir batallando contra las adversidades de la vida. Juan Guillermo Cuadrado se unió a la concentración de la selección de Colombia para recargarse de energía. Así lo develó una comunicación de la Federación Colombiana de Fútbol en la que se informa que el mediocampista, con autorización de la Juventus, se integró al grupo en París y allí continuará con su recuperación.

En enero se reveló que Cuadrado sufría de una pubalgia, razón por la que no había podido jugar con la Juventus. Fue casi un mes el que estuvo por fuera, antes de que tomara la decisión de operarse el 30 de ese mes y desde entonces ha trabajado para regresar a las cachas.

Es poco lo que se conoce sobre el avance de la recuperación del jugador. Hace unos días Massimiliano Allegri, técnico de la Juve, en rueda de prensa afirmó: "Si me preguntan si la temporada de Cuadrado se ha acabado, esperemos que no. Pero en este momento no está disponible. Si lo será después del parón (para los partidos de las selecciones), en veinte días o en un mes, no lo sé". Palabras que dejaron un ambiente poco esperanzador.

Pero el tiempo sigue con su paso devastador y junto con él, el fútbol continúa su curso. En medio de esta situación, José Pékerman dio a conocer la lista de convocados para los amistosos frente a Francia y Australia, que le servirán a Colombia como preparatorios para el Mundial y con la llegada de los primeros jugadores se sumó la presencia de Juan Guillermo Cuadrado, quien no quiere perderse ningún momento del camino a Rusia, Mundial en el que espera estar.

Fue una sorpresa grata para los jugadores del combinado nacional y para el mediocampista de la Juventus serán unos días que le servirán para recargar energías y continúar con el proceso de recuperación. Según confirmó la federación en un comunicado, "el jugador permanecerá en la dinámica de la selección y dando continuidad a su recuperación por espacio de unos días para luego reincorporarse a su club en Italia".

El viernes, Colombia enfrentará a Francia en el Stade de France de París, después el combinado nacional viajará a Londres, ciudad en la que iniciará su preparación para enfrentar a Australia el próximo martes 27 de marzo en el estadio Craven Cottage. Estos serán los últimos encuentros oficiales previo al campeonato del Mundo que se disputará en Rusia del 14 de junio al 15 de julio.