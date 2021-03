El futbolista colombiano participó en una charla con el Instituto de Ciencias Científicas y Aplicadas Sant’Anna y habló de la actualidad del equipo juventino.

La actual temporada de Juventus no ha sido la mejor. Después de nueve títulos de Serie A consecutivos, el equipo de Juan Guillermo Cuadrado y Cristiano Ronaldo está muy cerca de perder el campeonato italiano contra Inter de Milán.

Por eso este miércoles, en medio de un encuentro con el Instituto de Ciencias Científicas y Aplicadas Sant’Anna en el que participó Cuadrado, el colombiano aprovechó para defender a su entrenador, Andrea Pirlo, de las críticas que ha recibido en las últimas semanas.

“Andrea Pirlo está haciendo un gran trabajo. No es sencillo llegar a un club de primer nivel en Europa. Yo no creo que sea su culpa porque somos nosotros (los futbolistas) los que salimos al campo. Hay cambios y nuevos futbolistas, tenemos que ser pacientes. Hemos perdido algunos puntos que no deberíamos perder y por eso estamos en esta situación. Tenemos que creer en ello hasta el final e intentar sumar tantos puntos como sea posible”.

Juventus no solo enfrenta una temporada bastante irregular por sus resultados en Italia, hay que recordar que en los octavos de final dela Uefa Champions League, los de Turín fueron eliminado por el Porto de Luis Díaz y de Mateus Uribe.

Por eso, el jugador colombiano también explicó que: “Trataremos de ganar los últimos partidos e intentaremos mantenernos en las primeras posiciones para llegar a la Champions. Desde que salimos de la Champions, además, la final de la Copa de Italia se volvió una prioridad”.

Después de la fecha FIFA, en la que se están jugando las Eliminatorias europeas, Juventus volverá a la acción en la Serie A, el próximo sábado, cuando enfrentará a Torino.