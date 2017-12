Juan Guillermo Cuadrado, presente en el triunfo de la Juventus ante la Roma

Redacción deportes

La inexorable ley del ex: con un solitario tanto de Benatia, la Vecchia Signora se impuso frente a un rival directo por el título. Y no le pierde pisada al Napoli.

Superada la inflamación en los músculos aductores de su pierna derecha, Juan Guillermo Cuadrado volvió a la nómina titular de la Juventus para enfrentar a la Roma en un duelo directo por el título correspondiente a la fecha 17 de la Serie A. El equipo de Massimiliano Allegri se impuso por la mínima diferencia frente a un conjunto capitalino que luchó el empate hasta el último suspiro.

El extremo colombiano jugó 77 minutos y tuvo un destacado partido. Salió aplaudido por su hinchada en el Allianz Stadium de Turín. Fue desequilibrante y encarador en la ofensiva, bajó a dar una mano en defensa y oxigenó el ataque de su equipo con cambios de orientación y centros. No hizo ninguna de más. "Juangi" se ha ganado el rótulo de indispensable en el onceno de su entrenador.

El único gol de compromiso fue obra de Medhi Benatia a los 18 minutos, quien hizo efectiva la inexorable ley del ex. No obstante, la Roma no mereció perder, pues en el atardecer de partido se acercó y buscó la paridad. Pero Szczęsny estuvo inmenso bajo los tres palos y se transformó en la figura del encuentro.

Lo más llamativo del duelo llegó con el rostro cabizbajo de Paulo Dybala en el banquillo. El argentino registró su tercer partido consecutivo de suplente.

Con el triunfo, la Juventus aprovechó la derrota del Inter, venció a un rival directo como la Roma y quedó a un punto del líder, Napoli. Rumbo a una Nochebuena, buena.