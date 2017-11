Juan Guillermo Cuadrado será baja de la Juventus frente al Crotone

Redacción deportes

El extremo colombiano sufrió una inflamación en los músculos aductores de su pierna derecha. El conjunto italiano no confirmó el tiempo que estará fuera de las canchas.

Juan Guillermo Cuadrado fue el gran ausente del entrenamiento de este viernes de la Juventus antes de enfrentar al Crotone en un encuentro válido por la fecha 14 de la Serie A. El extremo colombiano sufrió una una inflamación en los músculos aductores de su pierna derecha tras el juego frente al Barcelona por la Champions League.

Si bien la "Vecchia Signora" no confirmó el tiempo que estará de baja, no parece ser una lesión de gravedad que no le impediría volver el próximo viernes 1 de diciembre para enfrentar al líder Napoli en un duelo vital para acercarse a la punta.

Cuadrado ha disputado 1.143 minutos esta temporada repartidos en 16 partidos, de los cuales en 14 ha sido titular. A pulso, el oriundo en Necocli se ha ganado la confianza de su entrenador Massimiliano Allegri.

La Juventus es tercera en la Serie A con 31 puntos, cuatro menos que el líder Napoli y dos que el Inter. En el lugar del colombiano se perfilan en la titular Douglas Costa o Federico Bernardeschi, quien viene de recuperarse de una leve lesión.

El encuentro entre el conjunto de Turín y el Crotone será el próximo domingo a las 2:45 p.m (Fox Sports).