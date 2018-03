Juan Guillermo Cuadrado volvió a entrenar con la Juve

Redacción deportes

Juan Guillermo Cuadrado fue operado de una pubalgia el 30 de enero. Esta molestia lo tiene por fuera de las canchas desde finales de diciembre. Desde que se intervino es poco lo que se conoce sobre el avance de la recuperación del jugador. Hace unas semanas Massimiliano Allegri, técnico de la Juventus, en rueda de prensa afirmó: "Si me preguntan si la temporada de Cuadrado se ha acabado, esperemos que no. Pero en este momento no está disponible. Si lo será después del parón (para los partidos de las selecciones), en veinte días o en un mes, no lo sé". Palabras que dejaron un ambiente poco esperanzador.

Sin embargo, las noticias no parecen ser tan malas después de todo. Este martes, el mediocampista colombiano hizo parte de la sesión sobre el campo con el grupo en la sede de Vinovo, a falta de varios jugadores internacionales que disputan la fecha de amistosos Fifa con sus respectivas selecciones. Así lo dio a conocer la Juventus en un comunicado, en el que no profundizó sobre los trabajos que realizó el futbolista. Noticia positiva para el jugador colombiano, quien podría estar a disposición del cuerpo técnico en 20 días, después de tres meses por fuera de las canchas.

Esta información se une a la que se dio a conocer a comienzos de mes, cuando el jugador nacional trotó sin presentar ninguna molestia. La semana pasada Juan Guillermo Cuadrado estuvo en la concentración de la selección de Colombia en Francia. Según confirmó la federación en un comunicado el jugador permaneció en la dinámica del grupo, donde le dio continuidad a su recuperación, después viajó a Italia para continuar trabajos con la Juventus. La idea del jugador es estar a punto y poder disputar la última parte de la temporada con el equipo de Turín para llegar con ritmo a la fase previa al Mundial de Rusia.

“No es difícil establecer que de ese grupo de 34 jugadores vamos a tener que elegir”, dijo José Pékerman en la rueda de prensa previo al partido de este martes contra Australia (2:00 p.m.). El estratega tiene hasta el 14 de mayo para dar a conocer la lista previa de 35 jugadores para el Mundial y hasta el 4 de junio para confirmar la lista definitiva de 23. Entre los jugadores que estarán, se encuentra el nombre de Juan Guillermo Cuadrado, quien fue parte del seleccionado en los partidos por eliminatorias y ha sido clave en la era Pékerman.