Jupp Heynckes: "James ha estado espectacular, nada que que objetar de su rendimiento"

Redacción deportes

El técnico alemán prefirió no hablar del polémico arbitraje, pues a su juicio el Bayern Múnich también le regaló dos goles al Real Madrid.

Enderezó un camino que empezó torcido con Carlo Ancelotti. Jupp Heynckes, quien estaba jubilado, no le pudo decir que no al Bayern Múnich y regresó al equipo de sus amores. Ahora, con la temporada prácticamente consumada, el germano volverá a sus días de descanso una vez culmine la Bundesliga y la Copa de Alemania. Se va con la espina de no darle un segundo título de Champions a los bávaros. Estas fueron sus impresiones tras la derrota ante el Real Madrid.

El timonel alemán de 72 años fue autocrítico, defendió a sus jugadores, no le echó la culpa a su portero y hasta elogió a James Rodríguez en su regreso al Santiago Bernabéu. Ni una sola palabra contra el árbitro, quien fue cuestionado por no decretar tres penales a favor de los campeones de la Bundesliga, uno de ellos muy claro por una mano de Marcelo. Un gran profesional.

"James ha hecho un partido espectacular, muy bueno. Al final estaba un poco cansado. Con Javi puse a un jugador que iba muy bien de cabeza. James ha estado espectacular, no tengo nada que objetar a su rendimiento. Ha estado muy bien", resumió Heynckes.

Y acerca de Ulreich, quien regaló el segundo gol de los español, dijo que "Sven ha hecho un primer tiempo espectacular. Se ha despistado en ese segundo gol. Primero pensaba que podía agarrar el balón con las manos. Se puso nervioso. Es terrible para el jugador, y muy triste para el equipo. Hemos tenido oportunidades, pero no hemos tenido suerte, y el portero del Real Madrid, Keylor Navas, ha estado muy bien y fue el mejor jugador de ellos",señaló.

Y no vaciló al destacar que el mejor equipo de la serie fue el suyo. "Hemos hecho un superpartido. Hemos sido mejores entre los dos partidos. Del arbitraje no voy a hablar. Evidentemente, cuando veo las imágenes, es penal, pero no voy a decir más cuando les hemos regalado dos goles. En el conjunto de los dos partidos, habríamos merecido llegar a la final", concluyó.