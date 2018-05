Jürgen Klopp: "Tenemos una oportunidad y vamos a intentarlo"

EFE

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, se congratuló este lunes por el "gran momento" que vive su equipo -"Hemos acabado la temporada de la mejor forma posible"- y apostó por "terminar bien" el "viaje de la Liga de Campeones" en Kiev contra el Real Madrid.

El Liverpool, cinco veces campeón de Europa, buscará el próximo 26 de mayo en la capital ucraniana su sexta 'Orejona' en la final contra el vencedor de las últimas dos ediciones, el Real Madrid. "Estamos en un gran momento, tanto el club como los chicos. Hemos acabado la temporada de la mejor forma posible y tenido el tiempo necesario para preparar el partido de la mejor forma posible. Nos sentimos bien y estamos donde merecemos. Ha sido un viaje muy emocionante y queremos acabarlo bien", aseguró Klopp en Anfield en el Media Day previo a la final.

"Esta temporada hemos dado un paso más. El año pasado dijeron que conseguimos la clasificación para la Champions porque no jugábamos entre semana. Este año hemos acabado cuartos tras jugar cada miércoles. El objetivo ahora es seguir haciéndolo", añadió el técnico alemán.

Klopp, además, negó que la experiencia del Real Madrid en esta competición vaya a ser un factor determinante y dijo que el Liverpool tendrá una oportunidad si hace en Kiev lo que hizo en las rondas previas ante Manchester City y Roma. "Tienen más experiencia que nosotros, eso es un hecho. Sabemos que la experiencia es importante, sobre todo en el fútbol, pero no es lo más importante. Es algo que se puede equilibrar con pasión, con ganas, con preparación. Tenemos nuestra propia experiencia, la hemos creado nosotros", sostuvo el germano.



"Es cierto que no llevamos tanto tiempo juntos como el Real Madrid; ellos juegan la final casi con el mismo grupo con el que han ganado las últimas dos. Sin embargo, esto es fútbol. Tenemos una oportunidad y vamos a intentarlo. Vamos a Kiev a intentar jugar al nivel que la gente dice que no estamos preparados. Hemos de hacer el día 26 lo mismo que hicimos en las rondas previas", apuntó.

"Ellos tienen un once inicial muy fuerte -agregó Klopp-, con reemplazos de garantías: todavía no sabemos si jugará Bale, Benzema o Lucas Vázquez. Pero el fútbol es así, tenemos un sueño y trabajamos para conseguirlo".

El técnico alemán elogió también la "fortaleza psicológica" de su equipo, al tiempo que en ensalzó la figura del defensa Virgil van Dijk, por el que el Liverpool pagó en el mercado de invierno 80 millones de euros, y dio pistas sobre la evolución del centrocampista Emre Can, fuera por lesión de los terrenos de juego desde el pasado mes de marzo. "Si no fuéramos fuertes psicológicamente no estaríamos aquí. Nos ha tocado enfrentarnos a muchas situaciones difíciles, y estoy contento por el lugar en el que estamos", valoró el técnico.

"Virgil nos ha ayudado mucho desde su llegada (el pasado mes de enero), que no olvidemos que el equipo también le ha ayudado. Poco a poco se está convirtiendo en un hombre", comentó. "Con Emre (Can) hay que tener paciencia y ver qué tal está. Hace 10 días pensé que sería imposible que entrenara con el grupo como lo ha hecho hoy. Ahora hay que esperar, pero es positivo tenerlo con nosotros", indicó Klopp.