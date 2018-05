Juventus empató con Roma y se coronó campeón de la Serie A

La Juventus sigue demostrando por qué es el mejor equipo de Italia de los últimos años. Este domingo, la Vecchia Signora logró su título 34, el séptimo de manera consecutiva y el cuarto doblete en racha, en otras palabras, una hegemonía. A pesar de no estar en el empate sin goles ante Roma, el colombiano Juan Guillermo Cuadrado festejó su sexto título con el club de Turín, con el que ha logrado consagrarse en la Serie A.

"Tengo un gran equipo, un club que puso todo a nuestra disposición. Tuvimos momentos difíciles, pero seguimos serenos. Hay que felicitar a Napoli que ha hecho una temporada extraordinaria", dijo Massimiliano Allegri, DT del nuevo campeón de Italia. Ahora, ya con la corona de la Copa Italia en las vitrinas, Juventus recibirá el otro fin de semana al Hellas Verona, ya descendido, para festejar ambos títulos con sus aficionados y, seguramente, para decir adiós a Gianluigi Buffon, que podría retirarse a los 40 años.

A pesar de la victoria de Napoli 2-0 sobre Sampdoria, Juventus llegó a 92 puntos mientras que su escolta alcanzó los 88. A falta de una jornada para el final, el club de Turín se convierte así en el primero del fútbol italiano en ganar el doblete (Scudetto-Copa) en cuatro temporadas consecutivas.

En cuanto al encuentro en el Olímpico de Roma, el duelo fue pálido, no contó con muchas opciones de gol y al final dejó un resultado justo para ambos conjuntos. Con el título, el club de Allegri se aseguró su cupo a la Champions League en la próxima temporada.

