La Asamblea en la que se definirá el futuro de Perdomo será el 24 de mayo

Redacción deportes

En Medellín algunos presidentes y representantes de equipos del fútbol profesional colombiano se reunieron para tratar el tema del presidente de la Dimayor Jorge Perdomo, quien estuvo presente. Su intención era hablar con cada uno de los clubes para resolver inquietudes. Sin embargo, “existe mayoría para convocatoria de Asamblea y le pidieron adelantarla para el día 24 de mayo”, según informó el periodista Javier Hernández Bonnet. Inicialmente, estaba planeada para el próximo 8 de junio.

El pasado 9 de mayo, en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, 22 de los 36 clubes de primera y segunda división determinaron citar a una asamblea extraordinaria de la entidad con un objetivo a la vista: pedirle la renuncia o relevar del cargo al abogado Perdomo, quien fue presidente del Atlético Huila en 2005, durante varios años vocal de Colfútbol y ahora preside la Dimayor. (lea también: Jorge Perdomo, ¿con las horas contadas?)

“El manejo del fútbol colombiano está absolutamente roto. La Difútbol y la Federación determinaron que no se unen más con la Dimayor y eso es algo muy grave. Me parece que el presidente de la entidad, Jorge Perdomo, es un directivo importante, pero no para manejar el fútbol profesional”, admitió Eduardo Pimentel, máximo accionista del equipo Boyacá Chicó.

Luego de la solicitud de estos dirigentes, el presidente Perdomo tenía cinco días hábiles para convocar la asamblea extraordinaria, cumplió con el requerimiento y envió una citación a los 36 clubes afiliados a la rama profesional, en la que avisa que la fecha sería el 8 de junio a las 10:00 a.m. en el Gran Salón del Hotel W, al norte de Bogotá.

El orden del día será la revisión de credenciales y verificación del quorum, elección y compromisarios para la revisión y aprobación del acta, informe del presidente, “revisar la situación actual del fútbol colombiano”, “adopción de las decisiones necesarias para mantener la institucionalidad de la Dimayor”.

Sin embargo, en la reunión de 24 equipos se tomó la decisión de hacer la petición de adelantar la Asamblea. Según indicó el periodista Bonnet, porque “se estaba esperando una auditoría en la que se iban a revelar algunas inconsistencias comerciales, pero parece que hay muchos clubes que tienen el afán de que la auditoria llegue cuando ya Perdomo no esté”. Así las cosas, el próximo jueves en Bogotá, se definirá el futuro de Jorge Perdomo al frente de la Dimayor.