La Bombonera contra Teófilo Gutiérrez

Redacción deportes

Un cántico ensordecedor bajó de la tribuna y se tomó el gramado de la Bombonera mientras los jugadores del Júnior calentaban previo al partido contra Boca Juniors: “vos sos de la B, vos sos de la B”. Era un mensaje directo para Teófilo Gutiérrez, quien regresaba al estadio del equipo ‘xeneize’ después de casi un año de dejar el fútbol argentino. Al barranquillero le recordaban su paso por River Plate y sus constantes afirmaciones declarándose ser hincha del cuadro ‘millonario’.

“Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta se fue a la B”, continuaron los cánticos en contra del delantero colombiano. En ocasiones los alternaban, pero siempre parecía escucharse a unísono. Era la Bombonera contra Teófilo Gutiérrez, un delantero que ha generado polémica en ese estadio. La más reciente fue en la que les recordó a sus fieles asistentes la banda cruzada del equipo de Núñez en una celebración de un gol cuando jugaba para Rosario Central. (Lea también: Teo Gutiérrez y su propio superclásico en la Bombonera)

Después de entonar esas letras contra Teo, en la salida del conjunto barranquillero al gramado del estadio para disputar el partido por la segunda fecha del grupo H de la Copa Libertadores, los seguidores de Boca lo silbaron. Primero fue al equipo en general, después se enfocaron en el delantero. Y así fue a lo largo del partido. Cada vez que se acercó a un costado de la cancha lo insultaban, lo gritaban y lo chiflaban. Como siempre, pareció disfrutar de la atención puesta sobre él. Nunca se inmutó. (Lea también: El día que el Júnior casi silencia la Bombonera)

Teófilo Gutiérrez ha enfrentado en 10 oportunidades a Boca Júniors (11 con la de este miércoles) con un saldo de tres expulsiones y un gol. Lo ha hecho vistiendo las camisetas de Racing, River Plate, Rosario Central y ahora con Atlético Júnior. “Es una cancha muy linda para jugar. Boca es un gran rival con mucha jerarquía”, dijo previo al partido en diálogo con Fox Sports.

Él ya sabía el infierno que se le venía una vez pisara el gramado de la Bombonera. “Hay que ser inteligentes y respetuosos ante esta hinchada. Me enfocaré en hacer mi trabajo y dar lo mejor para mi equipo”, finalizó el barranquillero no sin antes esquivar la pregunta si le hubiera gustado jugar en el equipo 'xeneize' resaltando que no podría decir algo al respecto teniendo en cuenta su pasado en River Plate. La hinchada Boca Juniors y Teófilo Gutiérrez un cuento de odios, enemistades y rencores que contnúa en la Copa Libertadores.