Así fue el ofensivo gesto de Edwin Cardona hacia los jugadores surcoreanos

Redacción deportes

No hablan el mismo idioma, las señas parecían el único medio de comunicación. A los 61 minutos del encuentro que cayó 2-1 la selección de Colombia frente a Corea del Sur, James Rodríguez sufrió un manotazo que subió las revoluciones del partido.

Empezaron los empujones entre asiáticos y sudamericanos. Edwin Cardona estiró sus ojos e hizo una mueca justo en frente del jugador coreano con el que estaba discutiendo. El gesto del '10' de Boca Juniors ya le da la vuelta al mundo por ser considerado no solo ofensivo, sino racista.

Sad when Edwin Cardona's racial gestures are just deemed as "clever and slick". pic.twitter.com/JgnYSK6SSc — Juan G. Arango (@JuanG_Arango) November 10, 2017

Para algunos, son cosas que pasan y se quedan en los partidos. Para otros, el volante de creación debería ser sancionado por su conducta antideportiva.

Edwin Cardona ingresó al arranque de la segunda parte por Giovanni Moreno y no tuvo mayor trascendencia en el partido. Con doblete de Son-Heung-Min, los orientales vencieron al conjunto dirigido por José Pékerman. Para Colombia descontó Cristian Zapata luego de una gran asistencia de James Rodríguez de pelota quieta.

Esta fue la primera derrota en cinco partidos de José Pékerman dirigiendo al conjunto tricolor frente a equipos asiáticos (3-0 vs. Jornadia, 6-0 vs. Bahrain, 3-1 Kuwait y 4-1 vs. Japón)