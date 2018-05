La caricatura con la que el padre de Nahuel Guzmán cuestionó a Jorge Sampaoli

Redacción deportes

Las vueltas que da la vida: el pasado lunes, el papá del portero criticó al técnico argentino por no convocar a su hijo al Mundial. Y un día después, ante la lesión de Romero, recibió el llamado.

Este lunes, Jorge Sampaoli dio a conocer la lista de 23 jugadores convocados de Argentina para el Mundial de Rusia. Una de las principales novedades fue el llamado, por primera vez, de Armani, quien dejó por fuera a Nahuel Guzmán. Ante la noticia, el padre del portero rosarino, Jorge Guzmán, quien es artista, le pintó una caricatura al seleccionador en la que lo acusa de ser doble cara.

Leer más: Romero se lesionó y Armani se perfila como titular en el Mundial

Así mismo, escribió un texto extremadamente filósofico en el que trata de hablar de los sueños. Y la vueltas de la vida: este martes, Sergio Romero sufrió una grave lesión y su hijo fue llamado al combinado albiceleste en reemplazo del arquero del Manchester United. Unos minutos después, borró la publicación en su cuenta de Facebook.

"Es muy natural en un sueño ver gente de espaldas al sueño. Al principio creí que era gente despierta o gente que no quería estar allí, pero entendí que solo se trataba de gente buscando erróneamente una forma de entrar a ese mundo extraño y cierto. El primer error de esta gente era entrar disfrazados.

En un sueño nadie engaña a nadie a menos que todos acuerden jugar a eso, entonces se puede escribir con el codo lo que luego se borrará con la mano (típico y raro ardid en los sueños), se puede sin temor al ridículo, levantar humeantes monumentos que serán la delicia de soñantes poco exigentes y en este orden de cosas se puede incluso afirmar que se cambiará la suerte de un barco sin rumbo. -Soñar no cuesta nada. Dice un despierto con berretín de soñador desconociendo el precio.

El requisito para habitar en ese mundo extraño y cierto de los sueños es estar convencido de que la vigilia es una cárcel, la peor que se pueda imaginar y entonces hay que elegir y elegir es el precio.

El sueño es el potrero de la vigilia, es donde se juegan los partidos de verdad, donde se deja el pellejo por los compañeros que tienen la misma camiseta, esa que esconde los huesos, pero donde también nos abrazamos con el rival, con el otro que somos nosotros en el espejo, el sueño es algo que no se pierde pero que se puede extraviar dejándonos al borde de una cama ajena muertos de sed, muertos en vida mi amigo", dice la publicación.

Ante la noticia, varios aficionados argentinos han cuestionado las declaraciones de Jorge Guzmán, quien se defendió y aseguró: "Los medios siempre prefieren que la tinta huela a sangre. Permiso".

Cuando Nahuel Guzmán llegó a Argentina proveniente de México aseguró que "mi papá ya es grande, no puedo responder porque no sé qué posteó". Y agregó con tono de desilusión, pese al llamado de última hora: "Con todo el respeto que se merecen ustedes periodistas, no quiero hablar de la selección".