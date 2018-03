La carta de Gianluigi Buffon a Davide Astori y su familia

Redacción deportes

La muerte repentina de Davide Astori ha sorprendido al fútbol mundial, en especial al italiano. El calcio está de luto y muchos son quienes quieren despedirse de forma emotiva del capitán de la Fiorentina. Pero Gianluigi Buffon, ícono del fútbol de ese país, capitán hasta hace muy poco de la selección italiana, ha reaccionado de una manera especial . En su cuenta de Instagram escribió una emotiva carta en la que quiere hacer “públicamente una opinión sobre una persona”. Señala que en este caso se ha visto obligado a hacerlo porque la hija que deja el jugador “merece saber que su padre era una persona respetable”.

A través de su cuenta de Instagram escribió las siguientes palabras:

“Hola, querido Asto.

Difícilmente expreso públicamente una opinión sobre una persona, porque siempre he dejado que la belleza y la singularidad de las relaciones, la estima y el cariño mutuo, no fuesen instrumentalizados o tratados como pasto para aquellos que no tienen la delicadeza de respetar ciertos vínculos.

En tu caso, siento que debo hacer una excepción a mi regla, porque tienes una mujer joven y familiares que estarán sufriendo, pero sobre todo tu hija pequeña merece saber que su padre era a todos los efectos una persona respetable, una gran persona respetable… Eras la mejor expresión de un mundo antiguo, que ya no existe, en el que los valores como el altruismo, la elegancia, la educación y el respeto al prójimo hacían de ti un señor.

Enhorabuena, de veras, has sido una de las mejores figuras deportivas con las que me he encontrado.

R.I.P.”