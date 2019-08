La decisión de James

none

La selección colombiana lo necesita en plena forma para que apoye con su riqueza técnica y su inteligencia de juego, para que ayude a nuestro país a conseguir un título internacional, para que no se vaya sin haber logrado esto, pues merece, por todo lo que ha hecho, levantar un trofeo con la tricolor.

La situación de James nos debe hacer reflexionar con respecto a algo: antes de futbolista es un ser humano, con sentimientos, miedos y alegrías como todos. Y seguramente eso lo afectará de acuerdo a cómo los asuma. No es fácil pasar de tener ofertas importantes a la zozobra de hoy. Pero en el mundo futbolístico, como en la vida misma, todo va cambiando y con los años las oportunidades se van agotando.

“La dignidad no consiste en tener honores, sino en merecerlos”, Aristóteles.