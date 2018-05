La emotiva carta de un niño de ocho años a Paolo Guerrero

Redacción deportes

Mientras Paolo Guerrero quema su último cartucho para que la suspensión de 14 meses por un supuesto dopaje no le impida jugar el Mundial de Rusia, un niño de 8 años le envió una emotiva carta en este duro momento que atraviesa el goleador del Flamengo.

Se trata de Cristian Jampier Peña, un chico que le escribió a mano un mensaje de aliento a Guerrero. La carta es viral en Perú.

Tras la sanción interpuesta por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), el delatero presentó una apelación ante el Tribunal Federal de Suiza para que el castigo no se haga efectivo. Esta es la última esperanza de Guerrero para acompañar a su selección en el Mundial.

Hace unas semanas, los capitales de Francia, Australia y Dinamarca, rivales de grupo de Perú, le enviaron un mensaje a la FIFA pidiéndole al ente rector del fútbol mundial que le permita jugar la cita orbital a Guerrero, quien siempre ha tratado de defender su inocencia.

Carta de Cristian Jampier Peña

"Hola Paolo Guerrero me llamo Cristian Jampier Peña Santos, tengo 8 años y vivo en cuchareta baja de Tumbes, me siento triste porque mi mamá me enseñó que en las noticias decías que te han cortado las piernas, me da mucha tristeza que te haya pasado eso".



"Pero ten fe que Dios te ayudará igual como me ayuda a mí, porque yo nací sin pies y soy feliz al lado de mi familia que me ayudan, te escribo esta carta para darte ánimos y desearte todas las bendiciones del mundo, espero que esta carta la puedas leer y algún día poderte conocer y jugar fútbol juntos".



"Porque aunque no tengo pies, siempre juego con mis amigos porque mis papás me enseñaron que nada es imposible, cuidate y no te des por vencido aunque no puedas jugar, siempre serás mi jugador favorito y un gran ejemplo para seguir luchando como un GUERRERO".