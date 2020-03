La FIFA canceló las primeras fechas de las eliminatorias a Catar 2022

* Redacción Deportes y EFE

En una carta divulgada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), la FIFA se compromete a trabajar en conjunto para fijar las nuevas fechas de los partidos, y encontrar soluciones a lo que catalogó de una "situación excepcional".



El comunicado, firmado por Fatma Samoura, de la secretaria general de la FIFA, responde a la carta que el miércoles envió la Conmebol para que la FIFA reconsiderara las fechas de las dos primeras jornada de las eliminatorias, previstas en principio para la última semana de marzo.



En su comunicado, la Conmebol señalaba que la "propagación del CONAVID-19 en todo el mundo, que ha llevado a la reprogramación de la reunión del Consejo y del Congreso de la FIFA, hace que el fútbol no quede exento de su alcance".



La carta enviada a la FIFA ayer recogió un clamor común de los diez países miembros de la Conmebol: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.



El aplazamiento, explicaron a través de la Conmebol, busca " salvaguardar la salud de toda la familia del fútbol".

De esa forma, los partidos suspendidos son los siguientes:

Fecha 1

Uruguay vs Venezuela

Colombia vs Venezuela

Brasil vs Bolivia

Paraguay vs Perú

Argentina vs Ecuador

Fecha 2

Perú vs Brasil

Venezuela vs Paraguay

Bolivia vs Argentina

Chile vs Colombia

Ecuador vs Uruguay