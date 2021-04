La historia del VAR: el susto a la tecnología

Si bien la ley del fútbol, como en cualquier otra área es dinámica, pareciera que hemos olvidado que hace apenas una década no había tecnología en el terreno de juego. Si por allá en el s. XIX eran los capitanes quienes decidían de manera consensuada si había sido falta, hoy se cuenta con un adelanto tecnológico inimaginable para aquellos pioneros. En el mundo ultraconservador del fútbol, aprobar el VAR fue un esfuerzo cuya historia, aunque reciente, parece haberse perdido entre las críticas al sistema.

Antes del VAR llegó el denominado “Ojo de halcón”, aquella cámara que determina si el balón cruza o no la raya. El proceso de aprobación demuestra lo cerrado que eran los dirigentes del fútbol en torno a cualquier innovación tecnológica. A la International Board (IB), entidad encargada de las reglas del fútbol desde 1886, Adidas le presentó en 2005 un prototipo de la tecnología disponible para establecer si un balón había cruzado o no la línea de gol. Tras probarse el mecanismo en Italia y Argentina en 2006, aún en 2008 tanto la Uefa como la FIFA seguían planteando dudas sobre la necesidad de dicha innovación. En ese entonces la preocupación se centraba en dos cosas principalmente. Por un lado, se planteaba que dicha tecnología iba en contra de la universalidad del juego. Por otro lado, había intranquilidad porque de aprobarse podría extenderse su uso más allá de la línea de meta. El susto a la presencia tecnológica era tan evidente, que en 2010, antes del Mundial de Sudáfrica, la IB no solo rechazó el prototipo, sino que explícitamente dijo que el fútbol no necesitaba ningún tipo de tecnología.

Todo cambió apenas unos meses después. En pleno Mundial, perdiendo Inglaterra 2-1 ante Alemania, el inglés Lampard disparó, la bola pegó en el travesaño, cayó al menos medio metro adentro del arco y volvió a salir. Era el empate. Todo el mundo vio el gol. Todo el planeta lo vio a través de las innumerables repeticiones que se hicieron desde diferentes ángulos. Todos menos el árbitro que negó el gol. Alemania terminaría ganando 4-1. Con la condición de que la tecnología solo se utilizara en la línea de gol, el “Ojo de halcón” se aprobó en 2012.

Cerrada en profundizar el proceso de innovación, la IB negó la propuesta de la Federación Holandesa de trabajar por una tecnología de repetición por video. En 2014 incluso negó explícitamente cualquier tipo de experimentación. Los holandeses hicieron caso omiso, probaron el sistema y apoyados en la presión mundial en 2015, por fin, la IB autorizó experimentos oficiales. Siempre defendiendo la universalidad del juego y, preocupados por no cambiar la esencia del mismo, decidieron limitarlo a los cuatro usos actuales. Así, en 2018, pocos meses antes del Mundial, se aprobó. Hoy día el VAR sigue teniendo tantos adeptos como enemigos. Es una historia en desarrollo.