La incertidumbre de James Rodríguez

Redacción deportes

A una semana de que comience la Liga de España, el colombiano no sabe si se quedará en el Real Madrid o pasará a otro equipo del viejo continente. Por ahora no entra en los planes del técnico Zinedine Zidane.

Saber esperar es una virtud de pocos. La paciencia es una actitud que es fácil de vivir a la distancia, pero cuando se está pasando por un momento en el que es necesario tenerla, llegan las dudas, la incertidumbre y las inseguridades. James Rodríguez, uno de los mejores futbolistas colombianos de todos los tiempos no la está pasando bien. El Real Madrid, su sueño, el club al que siempre quiso llegar, no lo está tratando como él se lo merece. De ser el 10, el fichaje más sonado, pasó a ser moneda de cambio y a pocos días de que comiencen todas las ligas de Europa, él todavía no sabe en cuál equipo va a jugar.

A lo largo del mercado de verano, la opción más factible parecía ser Napoli de Italia, por pedido del técnico Carlo Ancelotti, sin embargo, el club italiano sólo estuvo dispuesto a llevarlo a préstamo, algo a lo que el Madrid se negó, pues necesita es recibir una buena suma de dinero por el 10 para gastar eso en nuevos fichajes. Claro que los napolitanos guardan la esperanza de que a última hora en el mercado, el club merengue se decida a cederlo. Al respecto, el técnico Ancelotti dijo este domingo que "por ahora no quiero hablar más del tema James".

A parte del Napoli, otro destino pudo ser el Atlético de Madrid, pero las negociaciones tampoco llegaron a buen termino pues los colchoneros hasta el momento han tenido otras prioridades. Tras la lesión de Marco Asencio, James fue recibido con brazos abiertos por parte del presidente Florentino Pérez, pero la realidad es que el colombiano no es del agrado del técnico Zidane, con quien no se sabe exactamente cuál fue el problema entre ambos, pero la relación no es fluida.

Aunque el colombiano ha entrenado en los últimos días con el equipo en su sede de Valdebebas, no ha sido tenido en cuenta por parte del técnico para los partidos de pretemporada y lo que más quiere es que el jugador sea ubicado en otro equipo. Lo que podría destrabar la situación sería la llegada del brasileño Neymar, pues James podría terminar llegando al PSG de Francia, un fútbol que le conviene, pues allá triunfó con Mónaco y comenzó su evolución hacia el fútbol de primer nivel.

El entorno cercano a James le comentó a este diario que el 10 está tranquilo en medio de todo, que sabe que está haciendo lo único que depende de él que es prepararse físicamente para estar a punto en el momento en que deba actuar, ya sea en Real Madrid o en el club a que vaya. Lo ideal para él sería estar jugando partidos amistosos con el club con el que va a estar a lo largo de la temporada, sin embargo, si no lo está haciendo es por cosas externas. Esta semana, la idea es que se conozca el desenlace de una de las novelas del mercado de verano europeo.