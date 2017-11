La México de Osorio se pone a prueba contra una Bélgica de alto nivel

AFP

Criticada por las variantes tácticas de su entrenador Juan Carlos Osorio, la selección de fútbol de México comenzará este viernes su minigira de fogueo por Europa ante Bélgica, que cuenta con una generación talentosa de jugadores acostumbrados al alto nivel de competencia.

Ubicada actualmente en el quinto lugar del ranking de selecciones de la FIFA, la selección belga cumplió un brillante proceso clasificatorio hacia la Copa del Mundo Rusia-2018 con 28 puntos de 30 posibles tras ganar nueve partidos y empatar uno.

Además su balance de goles fue extraordinario: 43 a favor –empatada con Alemania como las mejores en ese rubro en la eliminatoria europea– por solo seis en contra.

Pero más allá de sus estadísticas superlativas, los 'Diablos Rojos' son un equipo conformado por futbolistas talentosos que están insertados en clubes de la élite europea, como el decisivo mediocampista Kevyn de Bruyne, del Manchester City, y el habilidoso delantero Dries Mertens del Nápoles.

Poner a sus jugadores a competir contra rivales top ha sido una de las preocupaciones que el colombiano Juan Carlos Osorio ha manifestado desde que asumió el mando de la selección mexicana en octubre de 2015.

"El hecho de que Bélgica tenga jugadores en los clubes más importantes de la Liga Premier y que compitan internacionalmente en Champions, hace que sea una selección de altísimo nivel. Para nosotros es una gran oportunidad", comentó Osorio.

El colombiano hizo que México también dominara la eliminatoria de la Concacaf y la clasificó a Rusia-2018 como líder del hexagonal, pero no ha convencido a la afición y prensa mexicanas que tanto le critican sus convocatorias y rotaciones –él las llama últimamente variantes tácticas–.

Paradójicamente, las ideas de Osorio tienen buenos comentarios fuera de México. El español Roberto Martínez, técnico de Bélgica, ha reconocido pública y recientemente su admiración por el trabajo táctico del colombiano.

"El fútbol moderno necesita de esa flexibilidad táctica, lo que me gusta de Juan Carlos es que está obsesionado por el fútbol, tiene pasión. La idea que tiene como entrenador me encanta y no es fácil, es una idea muy atrevida pero cuando sale bien es preciosa de ver", apuntó 'Bob' Martínez.

México se presentará a este juego con los mejores jugadores que tiene y además incluyó dos sorpresas, un par de jugadores que nunca antes habían sido convocados a la selección mayor: el mediocampista Omar Govea del Royal Excel Mouscron de la primera división de Bélgica, y el delantero Daniel Antuna del el Groningen del máximo circuito de Holanda.

Bélgica llamó a casi todos sus hombres de base, pero estará ausente el mediocampista Yannick Carrasco, por lesión.

El partido se jugará en Bruselas a partir de las 20H45 locales (18H45 GMT) en el estadio Rey Balduino, que tiene capacidad para 50.000 espectadores.

Mexicanos y belgas se han encontrado seis veces. Su primer enfrentamiento, el 16 de abril de 1969, fue un amistoso que ganaron los europeos por 2-0.

El balance es de tres victorias de México por dos Bélgica y un empate en su más reciente confrontación: 2-2 en la primera ronda del Mundial Francia-1998.

Después de este partido, el Tricolor se medirá con Polonia el lunes en Gdansk y el martes los Diablos Rojos jugarán ante Japón en Brujas.

Probables alineaciones:

Bélgica: Thibaut Courtois - Thomas Meunier, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, Jordan Lukaku, Laurent Ciman, Youri Tielemans, Kevin de Bruyne, Eden Hazard, Dries Mertens, Michy Batshuayi. DT Roberto Martínez.

México: Guillermo Ochoa - Edson Álvarez, Diego Reyes, Héctor Moreno, Miguel Layún, Jonathan dos Santos, Héctor Herrera, Andrés Guardado, Jesús Corona, Hirving Lozano, Javier Hernández. DT Juan Carlos Osorio.