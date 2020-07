El volante colombiano, que solo ha jugado un partido desde la reanudación del fútbol español, no tiene espacio en el Real Madrid. Ya lo manifestó públicamente y lo sigue diciendo a los medios de comunicación.

La pregunta ahora no será si va a jugar dos minutos. Será, más bien, si entrará a las convocatorias del Real Madrid, pues James Rodríguez fue el gran ausente de la nómina que llevó el Real Madrid en su visita al Athletic de Bilbao. En rueda de prensa, Zinedine Zidane dio sus explicaciones: “Es él que ha querido quedarse fuera por un tema suyo. No voy a hablar nada más de eso”.

El colombiano, frustrado por su situación, le pidió al francés que lo dejara quedarse preparándose en casa ya pensando en su futuro, que será muy lejos de Zidane. Así lo confirmó Edu Aguirre, periodista y persona cerca a James.

“James llegó a su límite mental. No soporta no poder jugar. James habló con Zidane y le pidió no viajar porque cada vez que no juega y que no se siente importante, o que Zidane no lo hace sentir importante, es como si se le clavara un cuchillo en el corazón. Cada partido para James es un cuchillo más. No aguanta más esta situación. Le pidió no ir”, apuntó.

Y agregó que James le dijo a su entrenador que: “‘Mira, para ir, viajar, ir al hotel, estar dos horas viendo el partido y devolverme... yo mejor me quedo en casa, preparándome y entrenándome en casa para el futuro. Usted no cuenta conmigo'. James está sufriendo, cada vez que no juega está sufriendo. James mira al futuro, pero es un tema sentimental”.

James Rodríguez cumplirá en unos días 29 años y suena para reforzar al Atlético de Madrid, al menos esa era su voluntad a comienzos de esta temporada, tal como él lo ha confesado a algunos medios de comunicación.