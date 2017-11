La recaída de Cazorla: otra vez al quirófano

Redacción Deportes/ EFE

Santi Cazorla, internacional español del Arsenal inglés, no consigue superar su mala racha con las lesiones, ya que ha tenido que volver a pasar por el quirófano, lo que le obligará a retarsar su vuelta a los terrenos de juego.

"Debido a unas molestias en el tendón que llevaba arrastrando los últimos días, he tenido que volver a pasar por el quirófano. Toca retrasar la fecha de vuelta a los terrenos de juego, mantengo la ilusión y motivación para volver a disfrutar de mi gran pasión, el fútbol", anunció Cazorla este miércoles en su cuenta oficial de twitter.

Con esta nueva intervención, han sido nueve las veces la que el jugador ha pasado por el quirófano. El inicio de sus problemas comenzó en 2015 por molestias en el tobillo. En octubre de 2016 tuvo que retirarse en el partido de la Liga de Campeones que se disputaba contra el Ludogorets. La última operación fue el 30 de mayo y le diagnosticaron cinco meses de baja.

Esta operación llega cuando se especulaba que Cazorla podría volver a los terrenos de juego al inicio del 2018, tal y como señaló incluso su técnico, el francés Arsene Wenger.

Carismático y muy querido por sus compañeros de profesión, varios de los internacionales con los que coincidió en la selección española no han tardado en mostrarle su apoyo.

"Amigo, el fútbol está en deuda contigo. Volverás a disfrutar y a hacernos disfrutar a todos, seguro. Cabeza alta y ánimo arriba. Estamos contigo. ¡Mucho ánimo y un fuerte abrazo, bro @19SCazorla!", indica Sergio Ramos, actual capitán de la selección nacional y del Real Madrid.

Su predecesor con el brazalete de la Roja, Iker Casillas, guardameta del Oporto, señala "Mucho ánimo fenómeno!! Eres un tipo con mucha fuerza @19SCazorla!!", y el portero del Nápoles, uno de los veteranos de la selección, Pepe Reina, también le envía su mensaje de ánimo: "Vamos pequeñin!! Verás que al final el fútbol disfrutará otra vez de tu talento,tu magia y tu espíritu de sacrificio hermano!! TODA MI FUERZA!!".

David Villa, delantero del New York City y máximo artillero de la selección española, apunta: "Eres un ejemplo de superación para todo el mundo pequeñín!!! Te queremos y estamos contigo amigo!!! Mucho ánimo, estamos seguros que volverás pronto!

El calvario de Cazorla

Su regreso al fútbol volverá a ser una cuota pendiente. "Si consigues volver a caminar con tu hijo por el jardín, date por satisfecho”, le dijeron los médicos a Santi Cazorla, mediocampista del Arsenal. El fútbol pasó a un segundo plano: una infección en su tobillo derecho hizo que perdiera ocho centímetros de su tendón de Aquiles. Su pierna pasó a estar comprometida.

El calvario empezó el 10 de septiembre de 2013 en un partido amistoso entre España y Chile. El asturiano se retiró lesionado por un fuerte golpe en su tobillo derecho que desencadenó una fisura en el hueso. “Aprendí a jugar con dolor. Las primeras partes las aguantaba, si entraba en calor podía jugar, pero en el descanso, cuando me enfriaba, se me salían las lágrimas”, le confesó el futbolista del Arsenal en un diálogo con el diario Marca.

Los problemas en el tobillo persistieron, el dolor fue mayor. Su último partido fue en octubre de 2016 por una lesión en el tendón de la zona plantar de ese pie derecho. Desde entonces, el quirófano se convirtió en su segunda casa.

La cicatrización fue atípica: la herida se abría una y otra vez y se infectaba. En mayo pasado, desesperado por las respuestas inconclusas de los médicos en Inglaterra viajó a España, donde el doctor Mikel Sánchez encontró una grave infección que le había comido ocho centímetros del tendón de Aquiles.

Y a medida que fue abriendo, encontró tres bacterias más. Una tras otra, una de ellas proveniente de otro quirófano. La esperanza empezó a diluirse. En total fueron ocho intervenciones quirúrgicas en su tobillo.

Pero el milagro empezó a escribirse. Los antibióticos cumplieron su papel y frenaron unas infecciones que pudieron, mínimo, ocasionarle una amputación en su pierna derecha.

Un caso médico sin antecedentes en el fútbol. El pasado 29 de mayo, Sánchez realizó con éxito la última reconstrucción del tendón de Cazorla. Nunca es tan oscuro como cuando está a punto de amanecer. Y está saliendo el sol: el Arsenal le ha renovado contrato hasta junio de 2018 y espera volver a tenerlo en las canchas el próximo año.

"Es como un desahogo de todo lo que he pasado, no ha sido una simple lesión como la gente ha creído. Nadie confiaba en mí pero yo sí, lo sigo haciendo, aunque el dolor me mantiene cauto", señala Cazorla.

David Silva, Andrés Iniesta y David Villa le escriben a diario. "Ahora me doy cuenta de quién es quién". El estado de su cuenta de Whatsapp lo resumen todo: “Para los que no quieren que vuelva a jugar, VOLVERÉ”