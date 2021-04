“La UEFA y la FIFA están matando a los jugadores”: Pep Guardiola

El entrenador español criticó el calendario futbolístico en la previa del duelo entre Manchester City y Borussia Dortmund por los cuartos de final de la Champions League.

Pep Guardiola, entrenador de Manchester City, criticó la falta de descanso que existe en la temporada actual en el fútbol y apuntó que la UEFA y la FIFA están “matando a los jugadores”.

“Es demasiado”, dijo el técnico español. “Son seres humanos, no máquinas. Sé que algunos de ellos están tristes porque quieren jugarlo todo, pero eso no es posible”, aseguró Guardiola, que en la victoria ante el Leicester City hizo seis cambios respecto al último encuentro que su equipo disputó antes de la fecha FIFA.

“Para estar bien en todas las competiciones de este año, en la temporada más corta de la historia, si no rotas no puedes competir y no podrías estar en la posición en la que estamos”, añadió.

“Podrían jugar, sí, los jugadores tienen una mentalidad increíble, pero necesitan descansar. La UEFA y la FIFA matan a los jugadores porque es demasiado. No hemos tenido una semana de descaso desde que empezamos”.

Además de los calendarios internacionales, hay que tener en cuenta que la Premier League es la única de las grandes ligas que no permite las cinco sustituciones por partido y lo mantiene en tres.