El jugador francés del Manchester United criticó al portugués, su exentrenador, de quien dijo que no le gusta hablar de los partidos que pierde.

En una entrevista a Sky Sports, Paul Pogba habló sobre su exentrenador en el Manchester United, José Mourinho, quien actualmente dirige al Tottenham. Y lo hizo comparándolo con Solskjaer, su actual técnico.

“Lo que tengo ahora con Ole es diferente, él no iría contra los jugadores. Una vez tuve una gran relación con Mourinho, todo el mundo lo vio, y al día siguiente no sabes lo que pasó. Eso es lo extraño que tuve con Mourinho y no te lo puedo explicar porque ni yo lo sé”, dijo el mediocampista francés.

Pogba se refirió al ascenso en el rendimiento del equipo bajo las órdenes de Solskjaer: “Quizás funcionan porque está un poco más cerca de la gente. Cada entrenador tiene su propia forma de entrenar y tratar con los jugadores, y como jugador tienes que adaptarte. A veces no te conviene y a veces sí”.

Finalmente, Pogba habló sobre el reciente partido que el Manchester United, con él en cancha, le ganó 3-1 al Tottenham de Mourinho. “Ganamos el partido, él perdió y no quiere hablar del partido, quiere hablar del padre de alguien, eso es lo que hace. Todo el mundo lo conoce, es muy Mourinho”.