El streaming llegó para quedarse en la era del pague por ver: ya es una realidad en Europa y es un nuevo fenómeno en América Latina, tanto en los torneos locales, como en los partidos de las selecciones.

Las reglas ya no son las mismas, las conductas tampoco. En una era en la que imperan los servicios over the top (OTT) como Spotify, Netflix, Amazon Prime y Skype. Los tiempos de pagar por música, películas, noticias y partidos. Todo en un contexto en el que las plataformas de streaming se alistan para pelear el trono que siempre ha tenido la televisión.

La primeras dos fechas de las eliminatorias sudamericanas fueron un sorbo del futuro de los derechos de transmisión de los eventos deportivos. El hecho más llamativo sucedió en Brasil, pues en el duelo que jugaron ante Perú hubo un escándalo nacional. Por primera vez, el canal O Globo no iba a transmitir el partido de su selección, en su lugar iba a pasar una novela. Había que pagar cuatro dólares para verlo por streaming.

La marea popular de inconformismo fue tal que el presidente Bolsonaro, a última hora, en una medida populista, lo emitió, sin los permisos completos, por un canal del estado en el que se hizo propaganda.

“En Ecuador hay que pagar seis dólares y suscribirse a un canal para verlo por Youtube. De lo contrario no se puede. El campeonato local ya tampoco se puede ver como antes”, las palabras de Ulises, hincha ecuatoriano.

En Estados Unidos, en donde hay una comunidad latina de hinchas considerable, las reglas del juego no fueron las mismas y varios se quedaron sin ver los partidos de sus selecciones. “Aquí Dish y otros operadores y aplicaciones nos cobraban 29,9 dólares por partido. Y había un plan de 169 dólares por el paquete de partidos de la primera vuelta de un partido específico. Lógico no lo pudimos pagar”, apuntó Carlos, colombiano radicado en Nueva York.

Las dudas por la situación de los países vecinos hizo que en Caracol Televisión confirmaran que no hay ninguna intención de cobrar por ver los partidos en Colombia. “La televisión colombiana es abierta, los derechos de la selección Colombia son para los seguidores, por eso se vende pauta, se comercializa. Y no es verdad lo que vienen anunciando”, aseguró Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol.

Sin embargo, es una estela que no tiene reversa y que ya es una realidad a nivel mundial. En Inglaterra, por ejemplo, uno de los países con uno de los modelos más agresivos para el consumidor, hay que pagar 900 libras esterlinas anuales a Sky Sports y BT Sports para ver el 70% de los partidos de la Premier League. ¿Y el resto? Son duelos que se venden de manera individual por 15 libras.

La fuerza del streaming

Para no ir tan lejos, en el Superbowl disputado en febrero de 2019, uno de los eventos deportivos más vistos del planeta, hubo dos cifras que mandaron un mensaje contundente. Según el portal Endgadget, 7,5 millones de usuarios de dispositivos electrónicos vieron el juego en internet. Pero el contraplano fue desalentador: los números de espectadores en canales de televisión colapsaron como nunca antes.

Los hinchas latinoamericanos aún recuerdan cómo no pudieron disfrutar los primeros partidos de Cristiano Ronaldo en la liga italiana con la Juventus durante la temporada 2018-2019. El servicio de streaming IMG, Serie A Pass, que tenía un valor de 8,99 dólares por mes, se quedó con los derechos. Después de casi un par de meses de negociaciones se abrió de nuevo el espacio de la televisión.

Facebook, una alternativa diferente

Eso sí, en contravía de esa corriente del pague por ver, pero sí a través del streaming, ha aparecido una nueva plataforma en los últimos 18 meses: Facebook, que no cobra ningún peso por los partidos de la Champions League y la Copa Libertadores en América Latina.

“Somos una plataforma abierta, es nuestra naturaleza. Entramos para democratizar y ofrecerle a mucha gente las transmisiones. La intención de Facebook no es cobrar. Tampoco estamos para competir, al contrario, la idea es ayudar a nuestros socios deportivos a generar contenido, tanto ligas, equipos, canales y deportistas. También queríamos propulsar nuestra nueva plataforma de Facebook Watch", admite Leonardo Lenz, director de alianzas deportivas de la red social para América Latina.

En agosto pasado se dio el partido más visto en la historia de Facebook luego de que más de 13,7 millones de espectadores en América visualizaran al menos un minuto la final de la Champions League entre PSG y Bayern Múnich. Un incremento del 170% con respecto a la edición del año anterior. Ese día, 4.8 millones de personas emitieron un voto a través de la función de encuesta de Facebook en el partido. Porque la intención es interactuar con las personas, pues quienes lo hacen pasan un 55% más de tiempo observando el evento deportivo.

“Nosotros no somos el nuevo broadcaster que va a comprar todos los derechos, no. No somos competidores sino más bien aliados de los demás para ayudarles a cumplir sus objetivos en Facebook y en sus ventas”. Eso sí, reconoció que la red social tiene una intención de propulsar el fútbol femenino: “Hay una brecha muy grande entre el masculino y femenino de la región”, agregó Lenz.

A diario, entre Facebook e Instagram, más de 800 millones de personas usan live para ver en vivos de los medios de comunicación o personas que siguen.

¿Y qué rol jugará Facebook en esta década de transición al streaming de los derechos de transmisión de los eventos deportivos? “No es fácil de visualizar cómo será el futuro. Pienso que será similar a la industria de fotos y música, que pasó de varios modelos hasta llegar al definitivo. Son mudanzas circulares. Será muy diferente, pero no sé como será el futuro, lo que sí sé es que estaremos allí”, cierra Lenz de una nueva realidad que llegó para quedarse.