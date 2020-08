Lazio inició contactos para fichar a James Rodríguez

El colombiano de 29 años no seguirá en el Real Madrid y tiene sobre la mesa la oferta más sólida de acuerdo a sus características de juego. Análisis.

Una nueva puerta que se abre para James Rodríguez. De acuerdo a información del periodista Tancredi Palmeri, reconocido por dar primicias de fichajes en el fútbol europeo, Lazio se contactó con el colombiano para negociar su traspaso al fútbol italiano.

El precio del fichaje, que oscilaría entre 10 y 20 millones de pesos, no parece ser un problema para el club romano. Sí lo es su sueldo, uno de los aspectos que debe negociar con el volante creativo.

Lazio quiere contar con James luego de que David Silva a última hora, tras tener todo listo, negociara en silencio con la Real Sociedad y declinara finalmente la oferta, un jugador de un perfil similar al del goleador de Brasil 2014.

No son muchas las opciones de James Rodríguez, Atlético de Madrid ha sido la más fuerte, de hecho tenía todo arreglado para partir al equipo colchonero la temporada pasada, pero el Real Madrid no lo dejó salir. Un equipo que prioriza la táctica defensiva y la forma física sobre la construcción de juego, tal vez no es el ambiente más idóneo para James.

La otra alternativa que sonó fue la del Manchester United, un equipo que si juega con un volante creativo, pero Bruno Fernandes es quien ocupa esa posición y se ha convertido en una de las estrellas de la escuadra. Así su representante Jorge Mendes lo haya ofrecido, los Red Devils no han mostrado intención de contratarlo.

Y aparece la Lazio en el plano general: equipo que jugará la Champions League, que sí juega con un enganche, que peleó mano a mano el título de la Serie A con la Juventus y que tiene una idea sólida de juego con jugadores como Ciro Immobile y Luis Alberto.

El futuro de James Rodríguez se definirá en las próximas semanas. El destino Roma toma mucha fuerza.