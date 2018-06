"Les comparto a mis héroes", el video de James para los niños con cáncer

Redacción deportes

El 23 de mayo, un día después de llegar a Colombia para presentarse a la concentración de la selección, James Rodríguez visitó a un grupo de niños que sufren de cáncer en la Fundación Hospital La Misericordia en Bogotá. El jugador del Bayern Múnich de Alemania estuvo acompañado de su ex esposa Daniela Ospina y su hija, Salomé. Fue una visita de la cual no se supo mucho. Sin embargo, el jueves desde Milán, ciudad en la que el combinado nacional prepara su participación para el Mundial de Rusia, el mediocampista compartió un video con una entrada emotiva: “A los que no han encontrado sus héroes, les comparto los míos”.

Las imágenes revelan un poco más de la sorpresa que la fundación HOMI le tenía preparada a los niños con James Rodríguez. Muchos de ellos, fanáticos del futbolista nacional, lo dibujaban como un super héroe y lo coloreaban con diferentes tonos. Ninguno imaginaba que ese día iba a convertirse en uno muy especial, para muchos las cámaras que rondaban de un lado a otro por el hospital se convertían en una decoración más del hospital en el que luchan día y noche para combatir al cáncer.

Y con la idea de que James Rodríguez se encontraba camino a Rusia para prepararse para el Mundial empezaron a contar hasta a diez, con todas las fuerzas que los acompañaba para así enviarle los mejores deseos al futbolista en este nuevo reto con la selección de Colombia. Pero la sorpresa apareció cuando terminaron de contar: James salió, muchos quedaron sin reacción. Los que alcanzaron a mover sus músculos, lo primero que hicieron fue buscar una cámara. Todos con una mirada de incredulidad hacia la figura del cucuteño.

Después de la emoción, un niño le leyó una carta: “Estamos muy emocionado de saber que desde hoy tú luchas de la mano de nosotros contra el cáncer infantil siendo el líder de este ejército que está dispuesto a ganar muchas batallas más. Eres nuestro 10. Estaremos siguiendo cada pase, cantaremos y bailaremos cada uno de tus goles porque tú eres uno de nosotros y nosotros somos invencibles. Gracias por ayudarnos a escribir historias de vida por 120 años más”. Fueron unas palabras que llegaron a lo más profundo de su ser y junto con ellas conoció a quienes llama sus héroes.